Los jugadores de la selección de Japón protagonizan un video que rápidamente se ha vuelto viral en redes sociales, en el que cada uno de ellos explica la correcta pronunciación de sus nombres en español. El material ha generado gran interacción entre los usuarios, quienes destacan la iniciativa del combinado asiático.

El contenido ha sido bien recibido por los aficionados, que han compartido y comentado el video, resaltando el esfuerzo del equipo japonés por acercarse a los seguidores hispanohablantes.

Japón, que viene realizando destacadas campañas en las últimas Copas del Mundo, se ha consolidado como una selección competitiva capaz de imponerse ante equipos de gran jerarquía. Incluso, ha logrado resultados importantes frente a selecciones consideradas favoritas.

En la actualidad, el combinado nipón enfrenta a Brasil en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, en un duelo de alta exigencia donde busca seguir avanzando en el torneo.

Entre sus principales convocados destacan jugadores como Ko Itakura, Takehiro Tomiyasu, Hiroki Ito, Wataru Endo, Daichi Kamada, Ritsu Doan, Takefusa Kubo y Ayase Ueda. También forman parte del plantel Shogo Taniguchi, Tsuyoshi Watanabe, Ayumu Seko, Yukinari Sugawara, Junya Ito, Koki Ogawa, Daizen Maeda, Ao Tanaka, Kaishu Sano, Keito Nakamura, Yuito Suzuki, Kento Shiogai, entre otros integrantes del equipo.

Mira la programación en Red Uno Play