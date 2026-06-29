¿Por qué Neymar y la familia de Messi son noticia tras el terremoto en Venezuela?

El diario venezolano El Sumario informó que el futbolista brasileño Neymar realizó una donación de 250.000 dólares para apoyar las tareas de asistencia a las personas afectadas por el terremoto que golpeó a Venezuela en los últimos días.

Según la publicación, el aporte económico será destinado a la entrega de alimentos, agua potable, insumos médicos y refugios temporales para miles de familias que perdieron sus viviendas tras el desastre natural. El medio también señaló que la familia de Lionel Messi efectuó una contribución para respaldar las labores humanitarias que se desarrollan en las zonas más afectadas.

El Sumario indicó además que Neymar expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y manifestó su deseo de que la ayuda contribuya a brindar alivio y esperanza a quienes atraviesan esta emergencia.

El terremoto, registrado el 24 de junio, dejó graves daños en distintas ciudades venezolanas, además de provocar numerosas víctimas y afectar hospitales, escuelas e infraestructura pública. La magnitud de la tragedia generó muestras de apoyo desde distintos sectores, incluido el mundo del deporte.

Entre los episodios más conmovedores que surgieron tras el sismo, el diario destacó la historia de Andrea Bello, quien, de acuerdo con la publicación, perdió la vida mientras protegía a su hija durante el colapso de una estructura. La menor logró ser rescatada con vida, convirtiéndose en uno de los relatos que más impacto causó entre la población venezolana.

Mira la programación en Red Uno Play