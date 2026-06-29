"Creemos fervientemente que podemos ganar": el mensaje de Japón a Brasil

La selección de Japón llega con confianza al enfrentamiento de este lunes frente a Brasil por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El equipo asiático afronta el duelo con la convicción de que puede lograr un resultado histórico ante uno de los grandes favoritos del torneo.

El seleccionador japonés, Hajime Moriyasu, recordó el antecedente más reciente entre ambas selecciones, un partido amistoso disputado el año pasado en el que Japón logró una victoria inédita ante la ‘Canarinha’, resultado que marcó un antes y un después en la confianza del equipo.

“Es algo histórico. Nunca antes habíamos conseguido una victoria contra Brasil, una de las mejores selecciones del mundo. Japón no ocupa un ranking tan alto, pero la situación es la que es”, señaló el técnico.

Moriyasu añadió que el objetivo del equipo es seguir creciendo y competir al más alto nivel en el torneo.

“Intentamos ganar la Copa del Mundo. Creemos que podemos hacerlo, lo creemos fervientemente. Es algo a lo que tenemos que aspirar incluso en este Mundial”, expresó.

El entrenador también destacó la preparación del plantel y la confianza con la que afrontan el compromiso, asegurando que aún no tiene decisiones finales definidas, pero que lo más importante es la convicción del grupo en el trabajo realizado.

Brasil y Japón se enfrentarán este lunes desde las 13:00 hora de Bolivia, en un duelo de eliminación directa donde solo uno avanzará a los octavos de final del Mundial 2026.

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