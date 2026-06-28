La ficción se hace realidad: Brasil y Japón reviven el duelo de Supercampeones

El duelo entre Brasil y Japón, programado para este lunes a las 13:00 (hora de Bolivia) por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, no solo promete emociones dentro del campo de juego, sino que también ha desatado una ola de nostalgia entre los seguidores del anime Supercampeones (Captain Tsubasa).

Las redes sociales se llenaron de comentarios y memes luego de confirmarse este enfrentamiento, ya que en la versión animada Supercampeones: Road to 2002 la historia termina justo cuando Japón y Brasil están a punto de disputar la gran final del Mundial Juvenil. El partido nunca llega a jugarse en pantalla y el desenlace quedó como uno de los finales más recordados e inconclusos del anime.

Sin embargo, la historia sí tiene un resultado en el manga original Captain Tsubasa: World Youth. En esa obra, Japón derrota a Brasil por 3-2 en el tiempo extra, en un vibrante encuentro en el que Oliver Atom (Tsubasa Ozora) marca tres goles para darle el título mundial a la selección japonesa, después de que los brasileños se adelantaran con Carlos Santana y empataran gracias a Natureza.

Ahora, más de dos décadas después de aquella historia de ficción, la realidad vuelve a enfrentar a ambas selecciones en un escenario mundialista. Aunque esta vez será por los dieciseisavos de final y no por una final, el choque ha sido comparado inevitablemente con el recordado capítulo que nunca mostró un ganador.

Brasil llega como líder del Grupo C, mientras que Japón avanzó como segundo del Grupo F. Este lunes, desde las 13:00 (hora de Bolivia), ambos intentarán escribir un nuevo capítulo de esta rivalidad, esta vez con un desenlace real y un boleto a los octavos de final en juego.

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