La primera fase del Mundial 2026 hizo historia: estos son los récords que cayeron

El Mundial 2026, con su formato ampliado, ha sido prolijo en récords, con más partidos, más equipos y más días de competición, y, con Leo Messi, de nuevo como protagonista principal.

1.- Récord de partidos y de días de competición en una fase de grupos

La ampliación del torneo a 48 selecciones ha propiciado la fase de grupos más grande de la historia: 72 partidos que se disputaron durante 17 días, frente a los 48 partidos en 12 o 13 días que había con 32 selecciones.

2.- Un récord de asistencia esperado

Lo anunciaron durante el partido entre Alemania y Ecuador en el Metlife de Nueva York/Nueva Jersey. La plusmarca de asistencia a los estadios que estaba vigente desde hacía 32 años, en Estados Unidos-94 (3.587.538 espectadores), cayó antes de que concluyese la fase de grupos (3.605.357 aficionados ). Ampliado a 104 partidos, era una marca que se iba a batir, pero la ocupación, por encima del 99 por ciento, va a propiciar un récord que sera complicado superar.

3.- Tercer Mundial para el Azteca

Convertido en un templo del fútbol mundial, en el que se coronó Pelé por tercera vez y Diego Maradona se convirtió en leyenda, el Azteca añadió una marca inalcanzable, al ser el único estadio con tres partidos inaugurales. Para alegría de los mexicanos, además, el 'Tri' logró ganar, en su octavo intento, un partido de apertura de la Copa del Mundo.

4.- Tres expulsados en el partido inaugural

Para continuar con las plusmarcas nada más comenzar, el México-Sudáfrica (2-0). Vieron tarjeta roja los sudafricanos Sphephelo Sithole y Themba Zwane, más el mexicano César Montes.

5.- Messi 'Superstar'

En su sexto Mundial - marca compartida con Cristiano Ronaldo y el mexicano Guillermo Ochoa aunque este no jugó en los seis- no necesitó más que dos partidos para encaramarse a lo más alto de la tabla histórica de artilleros por delante de Miroslav Klose, con tres goles ante Argelia y dos frente a Austria (18 goles). Acosado por Kylian Mbappé, Erling Haaland y Vinicius, la competencia puede hacer que se acerque a la increíble plusmarca del francés Just Fontaine en una sola edición (13 tantos)

6.- El más mayor en anotar un triplete: Con 38 años y 357 días, le quitó este récord a Cristiano Ronaldo (quien lo hizo con 33 años en 2018).

7.- Más victorias: También superó a Miroslav Klose como el jugador que ha ganado más partidos en Copas del Mundo (18 victorias).

8.- Cristiano Ronaldo goleador en seis Mundiales

Criticado por su actuación frente al Congo, Ronaldo se resarció con dos goles ante Uzbekistán y se convirtió en el único que ha marcado en seis Copas del Mundo (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026).

9.- El entrenador más veterano

Antes del comienzo del Mundial, el alemán Otto Rehhagel, quien dirigió a la selección de Grecia en el Mundial de Sudáfrica 2010 con 71 años y 317 días era el más veterano, pero esta marca se batió en pocos días en tres ocasiones

En el partido inaugural lo hizo el belga Hugo Broos, que dirigió a Sudáfrica frente a México con 74 años.

Al día siguiente, Miroslav Koubek (República Checa), lo batió en el encuentro contra Corea del Sur (74 años y 9 meses) y, finalmente, el neerlandés Dick Advocaat, al frente de Curazao, lo dejó lejos del alcance de todos (78 años).

10.- Récord de paradas en 90 minutos

El guardameta de Curazao Eloy Room firmó una actuación histórica contra Ecuador, al realizar 15 paradas sin conceder goles (empate 0-0). Es la mayor cantidad de paradas en un partido de Mundial sin necesidad de prórroga. EFE

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