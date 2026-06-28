¡Partidazo! Canadá y Sudáfrica abren hoy los 16avos del Mundial por reduno.com.bo

La Copa Mundial 2026 entra este domingo en su etapa más emocionante. Sudáfrica y Canadá serán las primeras selecciones en disputar los dieciseisavos de final, en un encuentro que se jugará desde las 15:00, hora de Bolivia, y que podrá seguirse en vivo a través de la señal web reduno.com.bo.

El partido se disputará en el Los Angeles Stadium y marcará el comienzo de la ronda de eliminación directa, en la que ya no hay margen de error: el ganador avanzará a los octavos de final, mientras que el perdedor quedará eliminado del torneo.

Sudáfrica llega a esta instancia tras asegurar el segundo lugar del Grupo A con cuatro puntos, clasificación que selló gracias a su victoria sobre República de Corea en la última jornada. Canadá, por su parte, avanzó como escolta del Grupo B después de empatar con Bosnia y Herzegovina, golear 6-0 a Catar y cerrar la fase de grupos con una derrota por 2-1 frente a Suiza, resultado que le impidió quedarse con el liderato de la serie.

El encargado de impartir justicia será el portugués Joao Pinheiro, uno de los árbitros más prestigiosos del fútbol europeo. Internacional FIFA desde 2016 e integrante de la categoría Elite de la UEFA, ha dirigido partidos de la Champions League, Europa League y encuentros de selecciones nacionales. En este Mundial ya estuvo al frente de la victoria de Suiza por 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina.

En la previa del compromiso, el delantero canadiense Tani Oluwaseyi aseguró que el ambiente no influirá en el rendimiento de su equipo. "Estamos listos para cualquier escenario. Sabemos que en un Mundial los partidos se ganan dentro de la cancha", afirmó.

Con el boleto a los octavos de final en juego, Sudáfrica y Canadá prometen protagonizar un duelo de alto voltaje para dar inicio a la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo.

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