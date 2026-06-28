¡Choque de alto voltaje! México y Ecuador se enfrentarán en los 16avos

La selección de México ya conoce al rival con el que buscará un lugar en los octavos de final del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Javier Aguirre enfrentará a Ecuador en los dieciseisavos de final, luego de que concluyera la jornada sabatina de la fase de grupos y quedaran definidos los cruces de la ronda eliminatoria.

Aunque el combinado mexicano selló su clasificación desde el pasado miércoles y fue el primer equipo en asegurar su presencia en la siguiente fase, tuvo que esperar tres días para conocer oficialmente a su adversario. Sin embargo, el cuerpo técnico ya había comenzado a estudiar a Ecuador desde el viernes para llegar mejor preparado al compromiso.

Tras confirmarse el emparejamiento, la selección mexicana publicó un mensaje en sus redes sociales:

"¡Incondicionales, tenemos rival definido! Nos mediremos en Dieciseisavos de Final a Ecuador para buscar el siguiente paso en nuestra casa. #SomosMéxico y nos vemos el martes para dejarlo todo en la cancha".

México llega con la confianza de haber completado una fase de grupos perfecta. Terminó como líder del Grupo A con nueve puntos, una marca inédita para el equipo en una Copa del Mundo. Además, mantuvo su arco invicto tras derrotar 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural, imponerse 1-0 a República de Corea y cerrar la primera fase con un contundente 3-0 sobre Chequia.

Por su parte, Ecuador consiguió el boleto a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros del torneo. El conjunto sudamericano debutó con una derrota por 1-0 frente a Costa de Marfil, luego empató sin goles con Curazao y aseguró su clasificación gracias a una valiosa victoria por 2-1 sobre Alemania.

El encuentro entre mexicanos y ecuatorianos se disputará este martes, en el Estadio Ciudad de México, donde ambos seleccionados buscarán mantener vivo el sueño de conquistar la Copa del Mundo 2026.

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