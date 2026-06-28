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Mundial 2026

Cinco sudamericanos siguen vivos: así quedó su camino en el Mundial 2026

Brasil, Argentina, Colombia, Paraguay y Ecuador avanzaron a la fase de eliminación directa y ya conocen a sus rivales. Los cinco buscarán el boleto a los octavos de final.

Martin Suarez Vargas

28/06/2026 10:58

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Gonzalo Plata festejando eufóricamente tras el gol a Alemania. Foto: EFE.
Estados Unidos.

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La fase de grupos del Mundial 2026 dejó un saldo positivo para el fútbol sudamericano. Cinco selecciones de la Conmebol lograron avanzar a los dieciseisavos de final y ya tienen definidos a sus rivales, además de la fecha, el horario y el estadio donde buscarán un lugar entre los 16 mejores del torneo.

El primero en salir a escena será Brasil, que enfrentará a Japón este lunes 29 de junio, desde las 13:00 (hora de Bolivia), en el NRG Stadium de Houston. Ese mismo día, Paraguay tendrá una dura prueba frente a Alemania, a partir de las 16:30, en el Gillette Stadium de Boston.

La actividad para los equipos sudamericanos continuará el martes 30 de junio, cuando Ecuador se mida con México desde las 21:00, en el Estadio Ciudad de México, en uno de los cruces más atractivos de esta ronda.

Los últimos representantes de la Conmebol en entrar en acción serán Argentina y Colombia, ambos el viernes 3 de julio. La Albiceleste enfrentará a Cabo Verde desde las 18:00 en el Hard Rock Stadium de Miami, mientras que el conjunto cafetero se medirá con Ghana a partir de las 21:30 en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Con estos cinco cruces definidos, Sudamérica buscará mantener una fuerte presencia en el Mundial 2026 y aumentar su representación en los octavos de final, una instancia en la que cada partido será decisivo y donde ya no habrá margen para el error.

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