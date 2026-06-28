Se apagó el sueño mundialista: estas son las 16 selecciones eliminadas del Mundial 2026

La fase de grupos de la Copa Mundial 2026 terminó con la eliminación de 16 selecciones que llegaron a Estados Unidos, México y Canadá con la ilusión de levantar el trofeo. Mientras 32 equipos continúan en carrera hacia la final del próximo 19 de julio, otros ya se despidieron del torneo tras no superar la primera ronda.

En el Grupo A, Chequia quedó fuera tras sumar apenas un punto, luego de perder 3-0 ante México, caer 2-1 frente a República de Corea e igualar 1-1 con Sudáfrica. También fue eliminada República de Corea, que, pese a luchar hasta la última jornada, no logró meterse entre las mejores terceras tras perder con Sudáfrica.

En el Grupo B, Catar no pudo repetir actuaciones destacadas de años anteriores. Tras empatar 1-1 con Suiza, sufrió goleadas por 6-0 ante Canadá y 3-1 frente a Bosnia y Herzegovina, resultados que sentenciaron la eliminación del equipo dirigido por Julen Lopetegui.

El Grupo C dejó fuera a Haití, que perdió 1-0 ante Escocia y luego 3-0 frente a Brasil, quedando sin opciones antes de cerrar su participación frente a Marruecos. También se despidió Escocia, que terminó con una diferencia de gol desfavorable tras caer 3-0 con Brasil y 1-0 ante Marruecos, pese a vencer 1-0 a Haití.

En el Grupo D, Turquía, considerada por muchos una de las posibles revelaciones del torneo, decepcionó al perder 2-0 con Australia y luego caer frente a Paraguay, incluso jugando gran parte del partido con superioridad numérica. Cerró su participación enfrentando a Estados Unidos.

Curazao, en el Grupo E, disputó su primera Copa del Mundo y, aunque logró un histórico empate 0-0 con Ecuador, las derrotas 7-1 frente a Alemania y 2-0 contra Costa de Marfil marcaron su despedida.

En el Grupo F, Túnez fue otra de las selecciones eliminadas. Tras la goleada 5-1 sufrida ante Suecia, el técnico Sabri Lamouchi fue destituido y reemplazado por Hervé Renard. Sin embargo, el cambio no dio resultado y el equipo volvió a perder 4-0 frente a Japón, quedándose sin puntos.

El Grupo G dejó en el camino a Nueva Zelanda, que solo sumó un empate frente a Irán antes de perder con Egipto y Bélgica. También quedó eliminada la República Islámica de Irán, que empató sus tres partidos y no logró ingresar entre los mejores terceros.

En el Grupo H, Arabia Saudí terminó última tras empatar con Uruguay y Cabo Verde y caer 4-0 ante España. También fue eliminada Uruguay, que acumuló dos empates y una derrota por la mínima frente a España, resultado que lo dejó sin opciones de clasificación.

En el Grupo I, Irak cerró su participación sin puntos tras perder 3-0 con Francia, 4-1 ante Noruega y 5-0 frente a Senegal.

En el Grupo J, Jordania quedó sin posibilidades de avanzar después de las derrotas frente a Austria y Argelia, mientras que en el Grupo K, Uzbekistán perdió sus tres compromisos contra Colombia, Portugal y RD Congo.

Finalmente, en el Grupo L, Panamá volvió a despedirse en la fase de grupos. Las derrotas frente a Ghana y Croacia lo dejaron sin opciones de clasificación, aunque aún buscaba cerrar su participación sumando el primer punto de su historia en una Copa del Mundo frente a Inglaterra.

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