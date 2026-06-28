El atacante estrella de Japón, Takefusa Kubo, continuará siendo baja y no estará disponible para el partido de este lunes frente a Brasil por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, confirmó el seleccionador japonés, Hajime Moriyasu, quien además recordó que su equipo ya sabe lo que es vencer a la selección pentacampeona del mundo.

"No ha podido entrenar hoy, está haciendo un trabajo individual, carreras, así que no va a poder jugar en el equipo de mañana contra Brasil", informó el entrenador este domingo durante la conferencia de prensa realizada en el Houston Stadium, escenario del compromiso.

Pese a la ausencia de una de sus principales figuras, Moriyasu aseguró que confía en que los Samuráis Azules puedan mostrar su mejor versión, apoyados en un antecedente reciente: el triunfo por 3-2 sobre Brasil en un partido amistoso disputado en Tokio en octubre de 2025.

"Repasando nuestros partidos contra Brasil, nunca habíamos conseguido una victoria. Así que en ese momento, vimos cómo se hacía historia. Hasta ahora, teníamos un 0 % de probabilidades de ganar, pero luego nos dimos cuenta de que sí tenemos posibilidades de ganar", señaló el estratega.

"Pensamos que va a ser un partido muy intenso (...) Creemos fervientemente que podemos ganar (...) El enfrentamiento de mañana va a ser complicadísimo, pero saldremos al partido dándolo todo", agregó.

Brasil y Japón se enfrentarán este lunes a las 13:00, hora de Bolivia, en un compromiso de eliminación directa, por lo que la selección japonesa también se prepara para una eventual definición por penales. Moriyasu adelantó que será él quien elija a los ejecutantes en caso de que el encuentro llegue a esa instancia.

Tanto Japón como Brasil fueron eliminados desde el punto penal en el Mundial de Catar 2022, ambos frente a Croacia: los Samuráis Azules en los octavos de final y la Canarinha en los cuartos de final.

El técnico japonés también reconoció que Brasil llegará con una ligera ventaja al haber contado con más días de descanso tras la fase de grupos, aunque aclaró que el calendario era conocido por ambas selecciones desde el inicio del torneo.

Finalmente, Moriyasu destacó el crecimiento competitivo de su equipo gracias a la experiencia internacional de sus futbolistas. "Tenemos jugadores en Europa o Latinoamérica, así que estamos al nivel necesario para competir con equipos de todo el mundo, tanto en velocidad como en ritmo. También tenemos fuerza física, capacidad de toma de decisiones y habilidades individuales. La experiencia internacional nos ha brindado una gran ventaja. Es algo de lo que podemos sentirnos orgullosos", concluyó.

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