Escándalo en Corea del Sur: renuncia el DT y el Gobierno ordena investigar el fracaso

La eliminación de Corea del Sur en la fase de grupos del Mundial 2026 tuvo consecuencias inmediatas. Menos de un día después de confirmarse que el equipo no alcanzó un lugar entre los mejores terceros, Hong Myung-bo presentó su renuncia como seleccionador nacional, poniendo fin a un ciclo que debía extenderse hasta la Copa Asiática de 2027.

El combinado asiático había iniciado el torneo con una victoria por 2-1 sobre Chequia, un resultado que alimentó las expectativas de avanzar a la siguiente ronda. Sin embargo, las derrotas consecutivas frente a México y Sudáfrica cambiaron por completo el panorama y dejaron a los surcoreanos dependiendo de otros resultados. Finalmente, quedaron fuera de los dieciseisavos de final por un estrecho margen.

Tras consumarse la eliminación, Hong no buscó excusas y asumió toda la responsabilidad por el desempeño de su equipo. El entrenador reconoció que las decisiones tomadas durante el torneo no fueron las correctas y consideró que ese fue el principal motivo de la temprana despedida de Corea del Sur.

Uno de los aspectos más discutidos fue la suplencia del capitán Heung-min Son en el decisivo encuentro frente a Sudáfrica. La apuesta del cuerpo técnico era utilizar al delantero cuando el rival mostrara desgaste físico y dejara más espacios, una estrategia que finalmente no dio resultado. El atacante cerró el Mundial sin registrar goles ni asistencias.

La reacción en Corea del Sur no tardó en hacerse sentir. La cadena pública KBS decidió difuminar el rostro del entrenador durante la transmisión de su conferencia de prensa, mientras que el presidente Lee Jae Myung calificó la eliminación como un fracaso que evidenció problemas en la gestión deportiva. El mandatario pidió una investigación para esclarecer las causas de la campaña y anunció que impulsará reformas en la administración del deporte con el objetivo de evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

“El no haber logrado la clasificación, que ha dejado al público desanimado, parece ser el resultado de fallos organizativos y de personal. Dado que se invierten importantes fondos de los contribuyentes nacionales y recursos estatales incluso para participar en el Mundial, solicito que el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo investigue a fondo las circunstancias precisas de este incidente, analice sus causas y desarrolle medidas exhaustivas para prevenir la repetición y mejorar”, indicó el mandatario.

Esta es la segunda ocasión en la que Hong Myung-bo deja el cargo tras una eliminación en la fase de grupos de un Mundial. Ya había ocurrido en Brasil 2014, por lo que doce años después la historia volvió a repetirse para el exdefensor y referente del fútbol surcoreano.

La salida de Hong se suma a la lista de cambios de entrenadores que ha dejado el Mundial 2026. El escocés Steve Clarke también renunció tras la eliminación de su selección, mientras que Sabri Lamouchi fue destituido por Túnez luego de un torneo en el que su equipo perdió los tres partidos de la fase de grupos.

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