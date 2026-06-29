Bielsa tras la eliminación de Uruguay: “Me voy triste porque me dejaron solo”

Según la prensa internacional, tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026, el director técnico Marcelo Bielsa se reunió con los 26 jugadores del plantel en el hotel de concentración en Playa del Carmen, México, antes de emprender el regreso al país en vuelos comerciales, luego de que la Asociación Uruguaya de Fútbol descartara la opción de un chárter.

De acuerdo con varios testigos y la réplica de los medios de comunicación de exterior, la charla del entrenador habría sido prácticamente un monólogo, en el que Bielsa se dirigió al grupo sin mayor intercambio de palabras.

Hacia el final del encuentro, según los mismos relatos, el técnico habría dejado una frase contundente: “Me voy triste porque me dejaron solo”, en un mensaje que marcó el cierre de su despedida del plantel uruguayo tras la eliminación del torneo.

Asimismo, se informó que el próximo martes, desde las 18:00 horas, Bielsa ofrecerá una conferencia de prensa en el Estadio Centenario, donde se espera que se aclaren los pasos a seguir respecto a su continuidad al frente de la selección de Uruguay.

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