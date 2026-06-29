Tras perder a su hijo, Gakpo encuentra fuerzas para seguir en el Mundial

El Mundial 2026 también deja historias marcadas por el dolor. El delantero Cody Gakpo atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal luego de que él y su pareja, Noa van der Bij, perdieran al bebé que esperaban. A pesar de la tragedia, el atacante optó por seguir formando parte de la concentración de Países Bajos.

La noticia fue dada a conocer por Noa van der Bij a través de sus redes sociales, donde compartió un emotivo mensaje para despedir a su hijo. "Con nuestros corazones rotos, les compartimos la devastadora noticia de que nuestro bebé falleció durante el embarazo. Gracias a todos por el amor y el apoyo. Elijah Raphael Gakpo, por siempre amado, por siempre nuestro hijo", escribió.

Tras conocerse el hecho, la Real Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) manifestó su respaldo al futbolista y pidió respeto por la privacidad de la familia. En un comunicado, la entidad señaló:

"Estamos con Cody y su familia. Es una situación privada muy triste. Le apoyamos en todo lo que podemos".

Aunque el golpe emocional ha sido enorme, Gakpo decidió no abandonar la concentración de la selección y permanecerá con el plantel que dirige Países Bajos. De acuerdo con lo previsto, el delantero podría integrar el equipo que enfrentará este lunes a Marruecos en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

En el aspecto deportivo, el atacante del Liverpool ha sido uno de los hombres de confianza del seleccionado neerlandés durante el torneo. Ha comenzado como titular en todos los compromisos disputados y registra dos goles, ambos anotados en la goleada por 5-1 frente a Suecia.

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