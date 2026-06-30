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El verdadero significado detrás de la postal viral de Hajime Moriyasu: ¿Qué es el "Ojigi" y por qué conmovió al mundo?

El estratega nipón conmovió al mundo con una profunda reverencia de respeto hacia su afición tras la eliminación en octavos.

Milen Saavedra

29/06/2026 21:47

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El seleccionador de Japón, Hajime Moriyasu, reacciona tras el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Brasil y Japón, en Houston (EE. UU.), el 29 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
Houston, Estados Unidos

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La eliminación de la Selección de Japón ante Brasil en la Copa del Mundo 2026 dejó una de las imágenes más potentes y emotivas del torneo. Tras una lucha incansable hasta el último minuto, el director técnico Hajime Moriyasu se acercó a las gradas con lágrimas en los ojos. Frente a miles de aficionados nipones, el estratega realizó una profunda inclinación, un gesto de agradecimiento y respeto absoluto que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Se trata del Ojigi (お辞儀).

Una lección de honor más allá del fútbol

El técnico que hizo realidad la mística de los "Supercampeones" y que cautivó al planeta con su famosa libreta de anotaciones no se despidió con reclamos, sino con honor. El Ojigi es el arte tradicional japonés de inclinarse y es una de las bases de su filosofía social.

La acción de Moriyasu fue un saikeirei, la inclinación más profunda y formal de esta tradición. No solo representa un "gracias" (Arigato), sino un profundo acto de respeto, humildad y una disculpa solemne hacia los fanáticos por no haber podido avanzar más en la competición.

Japón se marcha de la Copa del Mundo regalando los momentos más épicos del torneo y una lección de civismo que trasciende el deporte. Si un día toca caer en la cancha, que sea con la altura y la grandeza de Hajime Moriyasu.

El verdadero significado detrás de la postal viral de Hajime Moriyasu: Qué es el "Ojigi" y por qué conmovió al mundo. Imagen: @benny.deportes

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