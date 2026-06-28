“¿Por qué no esta vez?”: Alfaro cree que Paraguay puede tumbar a Alemania

El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, aseguró este domingo que el partido de dieciseisavos de final contra Alemania representa un gran desafío para la Albirroja, aunque recordó que su equipo ya ha sido capaz de competir y obtener buenos resultados frente a selecciones de primer nivel como Argentina y Brasil.

"Ya hemos estado frente a Argentina, frente a Brasil, equipos de la misma envergadura o de mayor envergadura que la que puede tener Alemania", afirmó Alfaro durante una rueda de prensa en el Gillette Stadium de Foxborough, cerca de Boston (Estados Unidos), en la antesala del encuentro.

"Son todos candidatos a ganar la Copa del Mundo. Ya los hemos enfrentado y, obviamente, nos ha costado mucho, pero los hemos podido sacar adelante. Así que, ¿por qué no esta?", agregó el técnico de nacionalidad argentina.

Alfaro también volvió a justificar el planteamiento ultradefensivo utilizado en el último partido de la fase de grupos frente a Australia, con el que Paraguay aseguró el empate necesario para clasificar, y sostuvo que la fortaleza defensiva será determinante para los equipos que aspiren a llegar lejos en el Mundial.

"Paraguay debe ser el único lugar donde no se festejó que clasificamos a la siguiente fase. Porque no clasificamos segundos, porque el técnico es un cagón", ironizó el seleccionador al referirse a las críticas que recibió por su planteamiento.

"Mientras en Paraguay se estaban mirando los Mundiales por televisión, Australia estaba jugando Mundiales. Y digo: ¿por qué razón nosotros tenemos que ganarle a cualquiera de cualquier manera, porque sí?", expresó.

Para Alfaro, la selección "que más fortaleza defensiva tenga" será la que cuente con mayores posibilidades de avanzar en la Copa del Mundo.

"Los equipos que más posesión tengan son los que más lejos van a llegar. Pero si no tienen fortaleza defensiva, ahí le va a ser difícil. Entonces, ¿quién va a terminar imponiéndose? El que más fortaleza defensiva tenga", señaló.

Finalmente, el entrenador lanzó un mensaje dirigido a José Luis Chilavert, uno de sus principales críticos.

"Me hubiese gustado que Chilavert, en vez de ser un francotirador, me hubiera llamado y hubiera venido a hablar con Orlando (Gill). Las puertas de la selección las tiene abiertas", concluyó.

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