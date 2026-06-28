El Mundial 2026 ya cobró tres entrenadores: estos son los DT que dejaron sus cargos

La Copa del Mundo 2026 no solo dejó selecciones eliminadas en la fase de grupos, sino también los primeros cambios en los banquillos. Hasta el momento, tres directores técnicos abandonaron sus cargos tras los malos resultados obtenidos con sus respectivos equipos.

El primer entrenador en salir fue Sabri Lamouchi, quien fue destituido por la Federación de Túnez después de la contundente derrota por 5-1 frente a Suecia en el debut mundialista. La dirigencia reaccionó de inmediato y decidió reemplazarlo antes de que concluyera la fase de grupos. Sin embargo, el cambio no dio resultados y la selección tunecina terminó el torneo sin sumar puntos, luego de perder también ante Japón y Países Bajos.

El segundo en dejar su puesto fue Steve Clarke, quien presentó su renuncia como seleccionador de Escocia tras la eliminación de su equipo. El técnico asumió la responsabilidad por el fracaso mundialista y puso fin a un ciclo que, pese a tener contrato vigente, no continuó después de que el conjunto escocés quedara fuera de la fase eliminatoria.

La lista se amplió con la salida de Hong Myung-bo en Corea del Sur. El estratega renunció menos de 24 horas después de confirmarse que su selección no logró clasificarse entre los mejores terceros. Tras la eliminación, reconoció que las decisiones tomadas durante el torneo fueron determinantes en el resultado y asumió toda la responsabilidad por el fracaso.

La dimisión de Hong estuvo acompañada por una fuerte reacción del Gobierno surcoreano. El presidente Lee Jae Myung cuestionó la gestión deportiva, pidió una investigación para esclarecer las causas de la eliminación y anunció que impulsará reformas en la administración del deporte para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

Con el Mundial 2026 entrando en su fase de eliminación directa, la presión sobre los seleccionadores aumenta. Por ahora, Sabri Lamouchi, Steve Clarke y Hong Myung-bo son los tres entrenadores que dejaron sus cargos como consecuencia de los resultados obtenidos en la máxima cita del fútbol mundial.

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