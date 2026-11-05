¿Portugal prepara un homenaje para despedir a Cristiano Ronaldo? Lo que se sabe

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) tendría la intención de organizar un homenaje especial para Cristiano Ronaldo, luego de que el delantero anunciara el final de su trayectoria con la selección de Portugal, y puso fin a una etapa de 23 años defendiendo los colores de su país, según el medio Claro Sports.

De acuerdo con el medio, la Federación Portuguesa considera que el máximo referente del fútbol luso merece una despedida a la altura de su legado y manifestó su deseo de participar activamente en la organización de un homenaje especial. Incluso, no se descarta la posibilidad de disputar un partido homenaje, aunque todavía no hay una fecha confirmada ni detalles sobre el formato del evento.

De acuerdo con lo publicado por Claro Sports, la FPF expresó su postura mediante un comunicado en el que dejó clara su intención de reconocer la trayectoria del futbolista:

“La Federación Portuguesa de Fútbol se niega a que esta despedida se realice sin el debido homenaje. Es nuestro firme y enorme deseo organizar, planificar, participar y colaborar activamente en lo que siempre será un tributo digno de la inmensa trayectoria de Cristiano Ronaldo”.

Cristiano Ronaldo cierra así una etapa histórica con Portugal, selección con la que acumuló 146 goles en 234 partidos, convirtiéndose en el máximo goleador y el futbolista con más apariciones en la historia del combinado nacional masculino.

¿Cuándo sería la despedida de Cristiano Ronaldo y dónde se podría ver?

Por el momento, la Federación Portuguesa no ha anunciado una fecha oficial para el homenaje ni ha confirmado dónde se realizaría. Tampoco existe información sobre una posible transmisión televisiva o plataformas que podrían emitir el encuentro.

Sin embargo, la posibilidad de organizar un partido especial genera expectativa entre los aficionados, incluidos los seguidores de Cristiano Ronaldo en Estados Unidos y otras partes del mundo, que podrían estar interesados en asistir o seguir el evento desde sus hogares.

Por ahora, habrá que esperar un anuncio oficial de la FPF para conocer cuándo se realizará el reconocimiento y si finalmente será un partido de despedida ante su afición.