En el estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata, el árbitro asistente Javier Uziga vivió una despedida cargada de sentimientos: después de más de 20 años de carrera, puso punto final a su trayectoria y celebró el momento más especial junto a la mujer que compartió su pasión por el arbitraje.

Tras el triunfo de Gimnasia por 2-1 ante Belgrano, por la fecha 16 del Torneo Clausura, sonó el pitazo final y Uziga no dudó. Corrió hacia su esposa, Mariana De Almeida, también árbitra asistente y periodista deportiva, para fundirse en un abrazo y sellar la despedida con un beso que se robó todas las miradas.

La escena fue tan espontánea como emocionante. No hubo tarjetas, fuera de juego ni decisiones polémicas: solamente dos personas que compartieron una profesión, una pasión y una historia de amor que encontró en aquella cancha un cierre inolvidable para una etapa.

La historia de Javier Uziga y Mariana De Almeida comenzó en 2007, cuando ella daba sus primeros pasos en el arbitraje y él ya desarrollaba su carrera profesional.

Después de siete años de noviazgo, la pareja se casó en 2011 y desde entonces construyó una relación marcada por el compañerismo, el respeto y una pasión en común: el fútbol.

En una entrevista con el sitio oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), De Almeida contó cómo es compartir la profesión con su pareja y reconoció que no siempre están de acuerdo.

“Nos apoyamos, ayudamos y entendemos, aunque hemos llegado a irnos a dormir enojados por no ponernos de acuerdo en alguna jugada”, confesó.

El recorrido de Uziga comenzó en 1998, cuando inició su formación en la Asociación Argentina de Árbitros. En 2007 ingresó a la Asociación del Fútbol Argentino y un año después debutó en Primera División como árbitro asistente. También sumó experiencia en competencias internacionales.

Su último partido no fue uno más. Antes del encuentro en La Plata, había anticipado en sus redes sociales que se acercaba un momento muy especial.

“¡Se viene el último partido en cancha! Con la felicidad de haber realizado este recorrido con mucha gente linda”, escribió.

En su mensaje también agradeció a su familia, amigos, clubes, jugadores, compañeros y a la AFA por acompañarlo durante tantos años. Tuvo palabras especiales para sus hijos, Santy y Milo, para su madre, que lloró cada uno de sus logros, y para su padre, a quien recordó con emoción desde el cielo.

La despedida de Uziga tuvo como protagonista a una mujer que también dejó huella en el arbitraje internacional.

Mariana De Almeida se convirtió en la primera mujer en integrar una terna arbitral en una Copa Libertadores masculina, durante el encuentro entre Racing y Nacional de Montevideo. Además, participó en un Mundial de Clubes masculino y representó al arbitraje argentino en importantes competencias internacionales.

Entre sus antecedentes figuran los Mundiales femeninos de Canadá 2015 y Francia 2019, el Mundial Sub 20 de Japón 2012 y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.