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¿Quién era JinsTravel, el youtuber surcoreano que murió atropellado en Bolivia?

JinsTravel, el youtuber surcoreano que recorría el mundo en bicicleta, murió a los 33 años tras ser atropellado por un camión de carga en El Alto. Su familia viajará a Bolivia para repatriar sus restos.

Cristina Cotari

06/11/2026 10:05

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epígrafe: JinsTravel posa junto a su bicicleta durante su recorrido por Canadá. Foto: Instagram
La Paz, Bolivia

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JinsTravel, nombre con el que era conocido en YouTube el creador de contenido surcoreano Cho Jin-woo, falleció a los 33 años tras ser atropellado por un camión de carga mientras recorría Bolivia en bicicleta. El accidente ocurrió la mañana del miércoles 4 de noviembre en la ciudad de El Alto.

El joven había dedicado varios años a un proyecto personal: viajar por el mundo en bicicleta y documentar sus experiencias en diferentes países. A través de sus videos, compartía los paisajes, las rutas y las vivencias que encontraba durante sus recorridos.

Durante su travesía, el youtuber visitó distintos destinos de Europa, Canadá, África, América del Norte y Sudamérica.

JinsTravel posa junto a su bicicleta durante su recorrido por Guadalajara, México. Foto: Instagram

Su recorrido por América Latina comenzó en México y posteriormente continuó por varios países sudamericanos, entre ellos Perú y Bolivia.

En los meses previos a su fallecimiento, Cho Jin-woo recorrió diferentes zonas de la cordillera de los Andes. Su aventura continuó hacia Bolivia, donde perdió la vida mientras circulaba por la avenida 6 de Marzo, en El Alto.

JinsTravel posa junto a su bicicleta durante su recorrido por Noruega. Foto: Instagram

La familia viajará a Bolivia para repatriar sus restos

Tras conocerse su fallecimiento, su hermano mayor publicó un mensaje en Instagram para comunicar la noticia y agradecer el apoyo que recibió Jin-woo durante sus viajes.

“Con el corazón destrozado, comunicamos que Jin-woo falleció en un accidente de tránsito en Bolivia, en el que estuvo involucrado un camión de carga pesada”, expresó.

JinsTravel posa junto a su bicicleta junto al cartel de bienvenida a Columbia Británica, Canadá. Foto: Instagram

En el mismo mensaje, la familia pidió a los seguidores evitar la difusión de especulaciones, información falsa y comentarios hirientes, además de respetar su duelo.

También informó que, con ayuda de la Embajada de Corea en Bolivia, sus familiares viajaban al país para trasladar sus restos a Corea del Sur, donde realizarán el funeral.

“Les pedimos que lo mantengan en sus corazones hasta que pueda regresar sano y salvo a casa”, expresó su hermano. El conductor del camión involucrado en el accidente abandonó el lugar, pero fue detenido horas después.


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