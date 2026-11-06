Maestros de Cochabamba cumplen cuatro días de huelga y reportan bajas

Los maestros de institutos tecnológicos de Cochabamba cumplen este viernes su cuarto día de huelga de hambre en rechazo a la descentralización de estos centros de formación y su transferencia a las gobernaciones.

Desde el Instituto Tecnológico, Álvarez Plata, los profesores que acatan la medida señalaron que todavía no tienen información sobre un posible acercamiento con las autoridades, aunque no descartan que pueda concretarse en las próximas horas.

“Hasta el momento no sabemos si va a haber algún acercamiento. Posiblemente el día de mañana se dé, pero las federaciones serán quienes nos van a informar sobre eso”, dijo uno de los huelguistas.

Los maestros también cuestionaron la propuesta del Gobierno de transferir los institutos tecnológicos a las gobernaciones y señalaron que este planteamiento no está acorde a los lineamientos de la Constitución Política del Estado.

Asimismo, criticaron la postura del ministro de Educación, Erick Sanjinés, y aseguraron que no existe apertura para escuchar sus demandas.

Huelguistas reportan problemas de salud

Los maestros reconocieron que el cansancio comienza a sentirse después de cuatro días de permanecer en huelga de hambre. Indicaron que entre tres y cuatro personas tuvieron que abandonar la medida por problemas de salud.

También rechazaron las declaraciones que señalan que sus movilizaciones perjudican el avance pedagógico y afirmaron que su protesta no tiene ese propósito.

“No se está perjudicando el tema del avance pedagógico para que el ministro diga que estamos perjudicando. Ante todo, somos maestros”, sostuvo uno de los huelguistas.

Los huelguistas indicaron que esperan un comunicado de la Federación de Maestros Urbanos de Cochabamba y de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia. Además, señalaron que la medida se cumple en varios institutos tecnológicos del departamento.

El conflicto se produce en medio del rechazo del magisterio urbano a la transferencia de los institutos tecnológicos a las gobernaciones, medida que los docentes consideran el inicio de la privatización de la educación. El sector confirmó un paro de 48 horas para el lunes y martes de la próxima semana.

Por su parte, el ministro de Educación, Erick Sanjinés, informó que busca concretar un diálogo con la participación de mediadores para evitar la medida de presión. Defendió la descentralización al señalar que permitirá formar técnicos de acuerdo con las necesidades de cada región y promover la autogestión de los institutos mediante su producción.