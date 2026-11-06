Ministro de Educación anuncia gestiones para reunir a maestros y superar el conflicto

El Gobierno busca la intervención de instituciones para mediar en el conflicto con el magisterio urbano por la descentralización de los institutos técnicos y tecnológicos. El ministro de Educación, Erick Sanjinés, anunció que este martes prevé concretar los contactos con los posibles mediadores y que la invitación al diálogo podría enviarse antes del mediodía, con miras a una reunión el miércoles.

La autoridad explicó que el encuentro no se limitaría al Ministerio de Educación y la dirigencia sindical, sino que también convocaría a representantes de las gobernaciones y de los institutos técnicos, al considerar que todos estos sectores están involucrados en la propuesta.

“Lo que hemos estado haciendo es que, ya que no podemos dialogar entre el magisterio y el ministerio, estamos buscando la intervención de terceros con credibilidad dentro de nuestra sociedad que garanticen el diálogo”, manifestó.

Gobierno descarta que se busque privatizar la educación

Ante las denuncias de los maestros sobre una supuesta intención de privatizar los institutos técnicos, Sanjinés rechazó esa interpretación y aseguró que el Gobierno no contempla esa posibilidad.

“El gobierno que quiera privatizar la educación no va a durar tres días. Esa medida es absolutamente irracional y sacada de los pelos o jalada de los políticos”, afirmó.

El ministro explicó que uno de los componentes de la propuesta es la autogestión, que permitiría a los institutos productivos comercializar bienes y servicios, siempre bajo las regulaciones del sector público.

Como ejemplo, mencionó al Instituto Mejillones de El Alto, que, según indicó, tiene capacidad para producir y prestar servicios, pero actualmente enfrenta restricciones normativas para comercializar sus productos.

Sanjinés sostuvo que esta posibilidad podría generar recursos para fortalecer el funcionamiento de los institutos, sin que ello implique privatizar la educación.

Gobernaciones definirían las carreras según sus necesidades

Otro de los argumentos expuestos por el ministro es que la oferta académica debe responder a las características y demandas laborales de cada región.

“La selección de las carreras tiene que responder al desarrollo local de cada una de las gobernaciones”, señaló.

Como ejemplo, mencionó que en Beni se requieren técnicos especializados en conducción y reparación de maquinaria agrícola, reparación de aires acondicionados e instalación de paneles solares. A su criterio, la formación técnica debe adecuarse a las necesidades productivas de cada departamento.

También cuestionó que se mantenga una currícula uniforme para realidades distintas, al señalar que las condiciones de trabajo en el altiplano no son las mismas que en otras regiones del país.

El conflicto involucra a más de dos millones de estudiantes

Sanjinés informó que en los institutos técnicos del país trabajan aproximadamente 3.300 docentes, de los cuales 493 cuentan con título de maestro normalista. Según la autoridad, estos representan entre el 18% y el 19% del personal del sector.

El ministro cuestionó que las movilizaciones deriven en la suspensión de clases y afecten a alrededor de 2,2 millones de estudiantes por el conflicto relacionado con esos 493 docentes.

La autoridad insistió en que el debate debe centrarse en los cambios educativos y no únicamente en aspectos laborales o administrativos. “La educación no existe para dar trabajo a los maestros. Educación existe para formar a los niños”, sostuvo.