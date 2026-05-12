Bajo vigilancia de las bases, continúa la reunión entre el magisterio y el Gobierno

En un ambiente de alta expectativa, la tarde de este martes continúa desarrollándose una reunión clave entre la Ministra de Educación y los representantes del magisterio urbano de Bolivia. El encuentro, que inició formalmente a las 15:00 horas, tiene como sede el salón de eventos La Riviera en la capital cochabambina.

Temas centrales y el pedido de incremento

La agenda de negociación es amplia y aborda diversos conflictos que han mantenido al sector en emergencia. Sin embargo, el punto neurálgico del debate se centra en la solicitud de un incremento salarial.

Participación: La reunión cuenta con la presencia de dirigentes a nivel nacional y delegados de los diferentes departamentos del país.

Postura oficial: El Gobierno ha reiterado su disposición de diálogo permanente para atender los requerimientos de manera técnica y sostenible.

Vigilia activa: Mientras se discute en el interior del salón, un numeroso grupo de maestros permanece en los exteriores realizando una vigilia, a la espera de un reporte favorable por parte de sus representantes.

A la espera de "humo blanco"

Tras varias horas de debate, la sesión continúa sin que se hayan anunciado acuerdos definitivos hasta el momento. El Ministerio de Educación ha destacado la importancia de este intercambio para prevenir mayores conflictos y garantizar la normalidad en el sistema educativo.

Se espera que en las próximas horas los dirigentes den a conocer los resultados de este acercamiento, con la esperanza de que el diálogo logre desactivar las medidas de presión y solucione las preocupaciones económicas y laborales del magisterio.

Mira la programación en Red Uno Play