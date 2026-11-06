A partir de marzo de 2027, la Alcaldía de El Alto pondrá en marcha la entrega de un bono económico destinado a niñas y adolescentes escolares que atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica.

La iniciativa tiene como objetivo prevenir la deserción escolar y brindar apoyo a estudiantes cuyas condiciones familiares y económicas podrían poner en riesgo su continuidad educativa.

Según los datos proporcionados, se prevé beneficiar a aproximadamente 400 estudiantes, mediante una inversión cercana a los 400.000 bolivianos, que serán entregados de manera directa a las beneficiarias.

El programa cuenta con el impulso y la cooperación de UNICEF y Save the Children, organizaciones que acompañan esta iniciativa orientada a proteger el derecho a la educación.

¿QUIÉNES PODRÁN RECIBIR EL BONO?

La selección de las beneficiarias estará sujeta a evaluaciones socioeconómicas que tomarán en cuenta diferentes factores, entre ellos:

Los ingresos económicos del hogar.

La cantidad de hijos en la familia.

La ausencia de uno o ambos padres.

La existencia de trabajo infantil.

Situaciones de abandono y vulnerabilidad familiar.

El proceso de identificación de las posibles beneficiarias se desarrollará hasta diciembre de 2026, antes del inicio de las entregas previsto para marzo de 2027.

Con esta medida, se busca que más niñas y adolescentes tengan la oportunidad de continuar estudiando y construir un futuro con mayores oportunidades.