¿Sobrevivirías 72 horas sin agua, luz ni banca móvil? Esto debes tener listo en casa

¿Te imaginas pasar tres días sin electricidad, agua potable, internet ni acceso a tu dinero a través de la banca móvil? Aunque parezca una situación lejana, una emergencia natural puede alterar nuestra rutina en cuestión de minutos.

Por eso, las autoridades y organismos de gestión de riesgos recomiendan que cada familia cuente con provisiones básicas para afrontar al menos 72 horas sin depender de los servicios habituales.

¿Qué debes tener en tu kit de emergencia?

AGUA POTABLE: Reserva aproximadamente 4 litros por persona al día para beber y cubrir necesidades básicas. Para tres días, calcula al menos 12 litros por integrante de la familia. ALIMENTOS NO PERECEDEROS: Conservas, atún, galletas, barras energéticas y productos que no necesiten refrigeración ni cocción. No olvides un abrelatas manual. ILUMINACIÓN Y ENERGÍA: Linternas LED, pilas de repuesto y una batería externa (power bank) completamente cargada. Evita utilizar velas por el riesgo de incendios. COMUNICACIÓN: Una radio portátil a pilas, números telefónicos de emergencia anotados en papel y una lista de contactos familiares. SALUD: Botiquín de primeros auxilios, vendas, gasas, desinfectante y medicamentos personales indispensables. HIGIENE: Jabón, papel higiénico, toallas húmedas, bolsas de basura y artículos de aseo personal. DOCUMENTOS Y DINERO: Guarda copias de documentos importantes en bolsas impermeables y conserva una pequeña reserva de dinero en efectivo, por si los cajeros y los pagos electrónicos dejan de funcionar. NECESIDADES ESPECIALES: Incluye pañales, leche infantil, medicamentos, artículos de apoyo para adultos mayores y personas con discapacidad, además de alimento y agua para las mascotas.

Se trata de recomendaciones preventivas y no representan una alerta de desastre. Ante cualquier emergencia, es necesario mantenerse informado por canales oficiales y seguir las instrucciones de las autoridades.