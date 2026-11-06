La muerte del creador de contenido surcoreano Cho Jin-woo, conocido en redes sociales como Jin’s Travel, tras un accidente de tránsito con un camión en la ciudad de El Alto, continúa generando conmoción.

En medio del dolor, su hermano mayor compartió un emotivo mensaje a través de la cuenta de Instagram del joven, en el que expresó la tristeza de la familia y agradeció a quienes acompañaron a Jin-woo durante su trayectoria.

“Estoy profundamente triste y con el corazón roto por recibir esta repentina y lamentable noticia”, manifestó al inicio de su publicación.

Asimismo, pidió a los usuarios de redes sociales evitar la difusión de rumores, versiones no confirmadas o comentarios que puedan herir a sus seres queridos.

“Por favor, absténganse de difundir especulaciones o información falsa, así como de publicar comentarios hirientes sobre Jin-woo o nuestra familia. Necesitamos tiempo para hacer el duelo en privado”, expresó.

La familia también agradeció las muestras de cariño recibidas desde que se conoció la noticia y destacó que esos mensajes significan mucho para ellos en este difícil momento.

Imagen captura Instagram Jin-woo.

Finalmente, informó que, con el apoyo de la Embajada de Corea en Bolivia, sus familiares están viajando al país para realizar los trámites correspondientes y trasladar los restos de Jin-woo a Corea del Sur, donde se llevará a cabo su funeral.

“Por favor, ténganlo en sus corazones hasta que esté de vuelta a salvo”, concluyó el mensaje.

La familia pidió acompañar este momento de duelo con respeto, empatía y prudencia.