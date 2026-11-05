Lo que debía ser una sencilla grabación para mostrar el trabajo de un salón de belleza terminó llamando la atención por un detalle completamente inesperado.

El video fue compartido por Massiel Cruz Beauty Salon, un establecimiento dominicano ubicado en Washington Heights, Nueva York, donde una clienta recibía un peinado mientras era grabada.

Sin embargo, el protagonista de la escena no fue el nuevo estilo de cabello, sino un filtro de belleza que dejó de funcionar correctamente durante unos instantes.

Durante la grabación, la clienta aparecía con un efecto digital que suavizaba y modificaba sus facciones, dándole al rostro una apariencia notablemente más joven.

Todo transcurría con normalidad hasta que, de pronto, el filtro se desplazó y dejó de ajustarse correctamente a su cara.

El breve fallo permitió observar la diferencia entre la imagen retocada y la que captaba la cámara sin el efecto aplicado.

Aunque el desajuste duró apenas unos instantes, fue suficiente para que el detalle llamara la atención de quienes vieron la publicación.

El inesperado movimiento del filtro rápidamente generó comentarios y reacciones entre los internautas.

Algunos usuarios se sorprendieron por la diferencia que puede producir un efecto digital, mientras que otros destacaron lo fácil que resulta que estos retoques fallen durante una grabación.