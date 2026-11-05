¿Una extraña aparición? Graban un video que despierta curiosidad en un cementerio del Beni

Un video registrado durante la festividad de Todos Santos en el Cementerio General de Trinidad, en el departamento del Beni, despertó curiosidad y diversas reacciones en redes sociales. En las imágenes se observa una extraña figura que se desplaza rápidamente entre los mausoleos, aparentemente dando saltos de un sector a otro.

El video fue grabado por un doliente que se encontraba en el camposanto. Según su relato, se trataría de un presunto espectro con la apariencia de un niño, que habría pasado por el lugar a gran velocidad.

Durante la grabación, el hombre señala: "Nos encontramos 12:25 minutos en la ciudad de Trinidad, en el Cementerio General experimentando. Hay un niño que está jugando conmigo, ahorita lo van a captar".

Posteriormente, expresa su sorpresa por lo ocurrido: "Este niño está jugando conmigo, pasa como viento, se me ha puesto la piel de gallina, pero este experimento muy interesante, porque es una terapia, mejor que lanzarse de un avión".

La figura no fue identificada

Las imágenes generaron curiosidad entre quienes conocieron el registro, especialmente por la rapidez con la que la figura parece desplazarse entre los mausoleos.

Sin embargo, hasta el momento no se pudo establecer qué era realmente lo que captó la cámara. El supuesto fenómeno quedó registrado como una experiencia que llamó la atención durante la celebración de Todos Santos.