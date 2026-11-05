Lo que parecía una travesura de unos cuantos segundos terminó convirtiéndose en uno de los videos más comentados en Paraguay.

El insólito episodio ocurrió en Presidente Franco, donde un joven decidió poner en práctica la conocida broma de tocar el timbre de una vivienda y escapar antes de que alguien saliera a atender.

Sin embargo, esta vez el plan no resultó como esperaba.

Las imágenes muestran al protagonista desplazándose en bicicleta junto a otro joven.

En determinado momento, se acerca a una vivienda para tocar el timbre y, rápidamente, intenta alejarse del lugar.

Pero cuando comenzaba a ganar velocidad, todo salió mal.

El joven perdió el equilibrio, cayó al suelo y una de las ruedas de su bicicleta terminó desprendiéndose, convirtiendo su intento de fuga en una escena inesperada.

Mientras tanto, su acompañante continuó pedaleando, dejando al protagonista con la tarea de recoger su bicicleta y marcharse como pudiera.

El curioso momento fue registrado por una cámara de vigilancia instalada en la vivienda.

Posteriormente, las imágenes fueron compartidas en TikTok por la usuaria @brenvm, quien explicó que la grabación pertenecía a las cámaras de seguridad de la casa de su hermano.

“Tocó el timbre y voló...”, escribió en la publicación.

La frase resultó perfecta para describir el inesperado desenlace de la travesura.