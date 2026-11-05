Una británica rompe récord Guinness con un grito de 105,9 decibelios

Brenda Willison, originaria del Reino Unido, consiguió un lugar en los Récords Mundiales Guinness tras ser reconocida como la persona con el grito más fuerte del mundo. La mujer alcanzó una intensidad de 105,9 decibelios, marca que fue confirmada oficialmente por la organización el pasado 4 de noviembre.

El momento quedó registrado en un video que muestra a Willison realizando la prueba de sonido frente a un equipo de medición. Durante la demostración, la británica lanza un potente grito mientras varias personas observan el procedimiento.

Momento en que recibe el certificado

Tras completar la prueba, recibió el certificado que acredita su ingreso al libro de los récords mundiales.

Con esta marca, Brenda Willison se suma a la lista de personas que han conseguido destacarse mundialmente por habilidades poco habituales.