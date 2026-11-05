Caspa persistente: las señales que podrían indicar otro problema de salud

La caspa es "tan común", dijo Carolyn Goh, profesora clínica de Dermatología en UCLA Health, que se especializa en trastornos del cabello y el cuero cabelludo. Una investigación publicada este año estimó que afecta a alrededor de la mitad de la población mundial.

Los expertos todavía están trabajando para entender qué causa la caspa. Lo que sí saben es que es un problema crónico pero manejable que puede ir y venir, dijo Goh.

La caspa es una afección cutánea específica, pero existen varios problemas de salud que también pueden causar un cuero cabelludo escamoso. Esto es lo que debes saber.

¿Qué causa la caspa?

La caspa se considera un tipo leve de dermatitis seborreica, una afección inflamatoria que causa un sarpullido escamoso en áreas de la piel con muchas glándulas sebáceas, como el cuero cabelludo y el rostro, dijo Adam Friedman, profesor y jefe de Dermatología de la Universidad George Washington.

Los expertos piensan que hay varias causas para la dermatitis seborreica, incluyendo el crecimiento excesivo de una levadura llamada Malassezia que se alimenta de grasa y vive en la piel, así como el aumento en la producción de grasa y la inflamación. Si bien todos estos elementos contribuyen, dijo Friedman, "no está claro qué sucede primero".

Los tres componentes pueden alterar el microbioma del cuero cabelludo, dijo. Pueden debilitar y dañar la barrera cutánea y causar descamación, picazón y piel grasosa y escamosa, dijo Oyetewa Asempa, una dermatóloga en Dallas que se especializa en trastornos del cabello y el cuero cabelludo.

La caspa se limita al cuero cabelludo, mientras que otras formas de dermatitis seborreica pueden ocurrir en otras partes del cuerpo, dijo Asempa.

Cualquier persona puede contraer dermatitis seborreica, pero es más común en los bebés, donde se conoce como costra láctea, y en adolescentes y adultos mayores, según la Academia Estadounidense de Dermatología, (AAD por su sigla en inglés) .

En la mayoría de los casos, la caspa se puede tratar --y prevenir-- con un champú anticaspa de venta libre que contenga sulfuro de selenio, piritiona de zinc o ketoconazol. Estos ingredientes atacan la levadura, la grasa y la acumulación de células cutáneas en el cuero cabelludo, dijo Friedman.

Asempa dijo que cuando la dermatitis seborreica es grave podría ser necesario ver a un dermatólogo. El médico puede recetar una variedad de tratamientos, incluyendo un champú anticaspa más fuerte, una crema o espuma antimicótica, o un corticosteroide tópico para reducir la inflamación, dijo. Otras opciones incluyen pastillas antimicóticas y un medicamento que inhibe una enzima específica responsable de la inflamación, añadió Goh.

¿Qué otras afecciones causan un cuero cabelludo escamoso?

La psoriasis --una afección autoinmune crónica en la que las células de la piel se renuevan tan rápido que se acumulan y forman placas-- puede verse "muy parecida" a la dermatitis seborreica, dijo Goh. La psoriasis puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, incluyendo el cuero cabelludo, y puede causar descamación, ardor, picazón y pérdida de cabello, según la AAD.

Los médicos pueden recomendar diferentes tratamientos para la psoriasis, dependiendo de su gravedad, incluyendo esteroides tópicos o medicamentos sistémicos, que funcionan en todo el cuerpo, dijo Starling Haynes, profesora asistente de Dermatología en la Facultad de Medicina de Yale, quien se especializa en trastornos del cabello y el cuero cabelludo.

La dermatitis de contacto alérgica --en la cual tu cuero cabelludo tiene una reacción alérgica a un producto para el cuidado del cabello o a otra cosa con la que entra en contacto-- también causa un sarpullido, escamas y ardor, dijo Asempa. Dijo que los síntomas generalmente desaparecen cuando uno deja de estar expuesto al irritante.

La descamación en el cuero cabelludo también puede ser un signo de la infección micótica tinea capitis, comúnmente conocida como tiña, dijo Asempa. Puede provocar comezón y causar pérdida de cabello en parches, añadió Goh. La tiña es contagiosa y común entre los niños. El tratamiento suele consistir en medicamentos antimicóticos orales, dijo Haynes.

Algunas afecciones del cuero cabelludo que causan pérdida permanente del cabello, conocidas como alopecia cicatricial, crean escamas alrededor de los folículos pilosos, así como descamación, enrojecimiento y picazón en el cuero cabelludo, añadió Friedman.

¿Qué puedo hacer si tengo el cuero cabelludo escamoso?

Goh recomendó empezar por lavarte el cabello con más frecuencia de lo normal y "limpiar muy bien el cuero cabelludo".

Explicó que a veces las personas atribuyen la picazón y las escamas a la resequedad, por lo que se lavan el cabello y el cuero cabelludo con menos frecuencia, lo que aumenta la acumulación de grasa y empeora el problema.

También puedes probar un champú anticaspa de venta libre, dijo Haynes. Masajea tu cuero cabelludo con él y déjalo actuar durante unos minutos antes de enjuagar, dijo Friedman.

Evita usar productos para el cabello con fragancia o exfoliantes granulosos que podrían dañar la barrera cutánea y causar irritación, dijo Haynes.

Si tu cuero cabelludo todavía pica y se descama después de aproximadamente un mes de usar un champú anticaspa, consulta a un dermatólogo, recomendó Haynes. Agregó que si también tienes pérdida de cabello, dolor o pústulas en el cuero cabelludo, debes ver a un especialista antes.

Consultar a un dermatólogo es la única manera de saber con certeza qué está causando un cuero cabelludo escamoso y de recibir el tratamiento más efectivo, dijo Goh.

Añadió que la caspa es un "problema crónico": "Aunque en algún momento logres controlarla bien, por lo general tienes que seguir tratándola", dijo.

Fuente: Infobae.