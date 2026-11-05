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De la sopa de maní a la milanesa: boliviana revela su truco para lograr un crocante perfecto

Elba Rodríguez, la primera ganadora de MasterChef Argentina, compartió sus consejos infalibles para lograr una textura perfecta.

Red Uno de Bolivia

05/11/2026 18:58

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Elba Rodríguez posa junto a un plato de milanesas crocantes en su cocina. Foto: Crónica.com.ar.
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La cocinera boliviana Elba Rodríguez, recordada por haber conquistado al público y al jurado en la primera temporada de MasterChef Argentina con platillos como la tradicional sopa de maní, volvió a captar la atención gastronómica tras revelar sus trucos infalibles para preparar las milanesas más crocantes e irresistibles.

La chef explicó que el secreto de una buena milanesa comienza desde la preparación base: "Mientras tengan una mezcla de huevo bien sazonada, siempre van a salir superricas", aseguró, según publica el portal Crónica.

La fórmula perfecta para el rebozado

A la hora de empanar, Rodríguez advirtió que utilizar únicamente pan rallado de molienda muy fina puede hacer que la cobertura quede "un poco más pesada y no tan crujiente".

Para solucionar esto, su principal recomendación es emplear una mezcla equilibrada: 50% de pan rallado y 50% de rebozador.

Esta combinación permite obtener una textura crocante y liviana en cada bocado.

Elba Rodríguez, la primera ganadora de MasterChef Argentina, posa con su uniforme de chef. Foto: Crónica.com.ar.

Secretos de cocción: fritas, al horno o en airfryer

Respecto a la cocción, la especialista abordó los métodos más habituales para garantizar un resultado seco y sin exceso de grasa:

  • Fritura tradicional: Utilizar la cantidad adecuada de aceite y controlar bien la temperatura. Cumpliendo estos dos factores, la milanesa queda dorada, crujiente y sin absorber exceso de aceite.

  • Al horno: Agregar solo un toque mínimo de aceite sobre la bandeja o las piezas para lograr un dorado ligero sin humedecer la masa.

  • Freidora de aire (airfryer): Una alternativa moderna que permite obtener una cobertura crocante con un uso mínimo de materia grasa.

Más allá de las carnes tradicionales (res, pollo o cerdo), Rodríguez destacó la versatilidad del plato, sugiriendo explorar opciones con verduras, rellenos diversos e incluso alternativas menos habituales como las elaboradas con achuras.

Milanesas doradas y crocantes, una de las preparaciones compartidas por Elba Rodríguez. Foto: Crónica.com.ar.

La receta viral: Milanesas de carne picada

Entre sus propuestas más populares en redes sociales destaca una versión económica y rendidora elaborada con carne molida.

Ingredientes:

  • 1 kg de carne picada.

  • 2 huevos.

  • 2 dientes de ajo y 2 cucharadas de perejil picados.

  • 1 cucharada de sal fina.

  • Orégano, comino, provenzal y pimienta a gusto.

  • Rebozador y pan rallado en cantidad necesaria.

Paso 1. Condimentar la carne:

Colocar la carne picada en un recipiente grande y agregar la sal, el ajo y el perejil picados.

Paso 2. Incorporar especias:

Sumar el orégano, comino, provenzal y pimienta a gusto para intensificar el sabor.

Paso 3. Unir la masa:

Agregar los dos huevos y mezclar bien hasta obtener una masa integrada y homogénea.

Paso 4. Moldear las piezas:

Tomar pequeñas porciones con las manos y darles forma plana de milanesa.

Paso 5. Empanar:

Pasar cada pieza por la mezcla de rebozador (o pan rallado) presionando suavemente para que la cobertura se adquiera de forma uniforme.

Paso 6. Cocinar:

Freír en aceite caliente hasta dorar por ambos lados o cocinar al horno/freidora de aire hasta completar la cocción.


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