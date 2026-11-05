De la sopa de maní a la milanesa: boliviana revela su truco para lograr un crocante perfecto

La cocinera boliviana Elba Rodríguez, recordada por haber conquistado al público y al jurado en la primera temporada de MasterChef Argentina con platillos como la tradicional sopa de maní, volvió a captar la atención gastronómica tras revelar sus trucos infalibles para preparar las milanesas más crocantes e irresistibles.

La chef explicó que el secreto de una buena milanesa comienza desde la preparación base: "Mientras tengan una mezcla de huevo bien sazonada, siempre van a salir superricas", aseguró, según publica el portal Crónica.

La fórmula perfecta para el rebozado

A la hora de empanar, Rodríguez advirtió que utilizar únicamente pan rallado de molienda muy fina puede hacer que la cobertura quede "un poco más pesada y no tan crujiente".

Para solucionar esto, su principal recomendación es emplear una mezcla equilibrada: 50% de pan rallado y 50% de rebozador.

Esta combinación permite obtener una textura crocante y liviana en cada bocado.

Elba Rodríguez, la primera ganadora de MasterChef Argentina, posa con su uniforme de chef. Foto: Crónica.com.ar.

Secretos de cocción: fritas, al horno o en airfryer

Respecto a la cocción, la especialista abordó los métodos más habituales para garantizar un resultado seco y sin exceso de grasa:

Fritura tradicional: Utilizar la cantidad adecuada de aceite y controlar bien la temperatura. Cumpliendo estos dos factores, la milanesa queda dorada, crujiente y sin absorber exceso de aceite.

Al horno: Agregar solo un toque mínimo de aceite sobre la bandeja o las piezas para lograr un dorado ligero sin humedecer la masa.

Freidora de aire (airfryer): Una alternativa moderna que permite obtener una cobertura crocante con un uso mínimo de materia grasa.

Más allá de las carnes tradicionales (res, pollo o cerdo), Rodríguez destacó la versatilidad del plato, sugiriendo explorar opciones con verduras, rellenos diversos e incluso alternativas menos habituales como las elaboradas con achuras.

Milanesas doradas y crocantes, una de las preparaciones compartidas por Elba Rodríguez. Foto: Crónica.com.ar.

La receta viral: Milanesas de carne picada

Entre sus propuestas más populares en redes sociales destaca una versión económica y rendidora elaborada con carne molida.

Ingredientes:

1 kg de carne picada.

2 huevos.

2 dientes de ajo y 2 cucharadas de perejil picados.

1 cucharada de sal fina.

Orégano, comino, provenzal y pimienta a gusto.

Rebozador y pan rallado en cantidad necesaria.

Paso 1. Condimentar la carne:

Colocar la carne picada en un recipiente grande y agregar la sal, el ajo y el perejil picados.

Paso 2. Incorporar especias:

Sumar el orégano, comino, provenzal y pimienta a gusto para intensificar el sabor.

Paso 3. Unir la masa:

Agregar los dos huevos y mezclar bien hasta obtener una masa integrada y homogénea.

Paso 4. Moldear las piezas:

Tomar pequeñas porciones con las manos y darles forma plana de milanesa.

Paso 5. Empanar:

Pasar cada pieza por la mezcla de rebozador (o pan rallado) presionando suavemente para que la cobertura se adquiera de forma uniforme.

Paso 6. Cocinar:

Freír en aceite caliente hasta dorar por ambos lados o cocinar al horno/freidora de aire hasta completar la cocción.