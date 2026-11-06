El Pocholo reveló que está separado de su “marida” Marianella Molina

¡La confesión sorprendió a más de uno! Guery Sandoval, el popular “Pocholo”, reveló que su historia de amor con Marianella Molina, su conocida “marida” en la ficción, llegó a su fin hace varios años. Sin embargo, lejos de los conflictos y las polémicas, ambos mantienen una relación cercana y siguen compartiendo responsabilidades familiares y proyectos profesionales.

La revelación se produjo durante su participación en Xona Streaming de Red Uno, en el espacio “Un café con Tito”, conducido por Tito Larenti, donde el actor habló abiertamente sobre su vida personal y explicó por qué muchas personas todavía creen que ambos continúan casados.

“Todavía se piensa que estamos en pareja, que somos un matrimonio”, comentó Sandoval durante la conversación.

Ante la consulta de Larenti sobre por qué el público continúa relacionándolos sentimentalmente, pese a que mantienen una relación cordial, el actor explicó que gran parte de esa confusión se debe al éxito de los personajes que interpretaron durante años.

“Creo que tiene mucho que ver con la pareja, El Pocholo y su marida, de interpretar una pareja, una relación conyugal. A lo mejor éramos pioneros con eso y nos han vinculado por esa razón”, explicó.

Pero luego llegó la confesión que llamó la atención: Guery confirmó que están distanciados como pareja desde hace varios años, aunque el vínculo entre ambos sigue siendo muy fuerte.

“Estamos distanciados como pareja, ya son años. El vínculo entre nosotros existe por nuestras hijas y, obviamente, estamos ligados sentimentalmente. Yo la considero una de mis mejores amigas; en realidad, es mi mejor amiga”, expresó.

El actor también contó que actualmente viven en ciudades diferentes: Marianella permanece en Cochabamba, mientras que él reside en Santa Cruz. Según explicó, llevan más de cuatro años viviendo separados y esta situación, lejos de generar enfrentamientos, les permitió fortalecer su relación desde otro lugar.

¿Por qué todos siguen creyendo que El Pocholo y su “marida” están juntos?

La respuesta está en la conexión que construyeron con el público a través de sus personajes. Durante años, Guery Sandoval y Marianella Molina conquistaron a los espectadores con la interpretación de una pareja que se convirtió en una de las más reconocidas del humor boliviano.

La química que mostraban en escena hizo que muchos terminaran asociando la ficción con su vida real, una percepción que todavía permanece entre sus seguidores.

El público conoció a Guery como “El Pocholo”, mientras que Marianella se convirtió en su inseparable “marida”, una dupla que dejó huella en el entretenimiento nacional.

Aunque hoy sus caminos sentimentales tomaron rumbos diferentes, ambos mantienen una relación cercana, continúan vinculados por sus hijas y conservan el respeto y el cariño que construyeron durante tantos años.