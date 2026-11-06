¿Alerta mundial o prevención? La verdad detrás del pedido de preparar mochilas de emergencia

En los últimos días, las recomendaciones para preparar mochilas o maletas de emergencia comenzaron a circular con fuerza en redes sociales, despertando dudas y preocupación entre miles de usuarios.

Las imágenes de familias reuniendo agua, alimentos, medicamentos, documentos y otros artículos esenciales alimentaron todo tipo de especulaciones. Sin embargo, hay una explicación detrás de esta tendencia: diferentes países están reforzando sus campañas de prevención y preparación ante posibles emergencias.

No existe una alerta mundial de catástrofe ni una confirmación oficial de una guerra inminente vinculada con estas recomendaciones. Se trata de medidas preventivas que buscan que las familias puedan responder ante situaciones como terremotos, inundaciones, incendios, fenómenos climáticos extremos o interrupciones de servicios básicos.

La coincidencia de campañas institucionales en diferentes partes del mundo contribuyó a que el tema se volviera tendencia.

Países como Japón, Canadá, Reino Unido, Alemania y México cuentan con recomendaciones de protección civil para que sus habitantes tengan suministros básicos preparados ante situaciones inesperadas.

¿Por qué recomiendan estar preparados durante 72 horas?

Uno de los consejos más repetidos por las autoridades de protección civil es contar con suministros suficientes para afrontar al menos las primeras 72 horas de una emergencia.

Este período busca dar a las familias cierta autonomía mientras se organizan las tareas de rescate, se restablecen los servicios básicos o llega la asistencia a las zonas afectadas.

Imagen generada con IA.

Un terremoto, una inundación o un corte prolongado de energía pueden dificultar temporalmente el acceso al agua potable, los alimentos, la electricidad y las comunicaciones.

No se trata de llenar una maleta con objetos innecesarios ni de prepararse para el fin del mundo. La recomendación es reunir artículos esenciales que permitan cubrir las necesidades básicas de cada integrante de la familia.

Estos son los elementos principales:

1. Agua y alimentos

Agua potable suficiente para los integrantes del hogar.

Alimentos no perecederos.

Enlatados, barras energéticas y productos de fácil consumo.

Abrelatas manual, si se incluyen conservas.

2. Luz y comunicación

Linterna con baterías de repuesto.

Radio portátil a pilas o de manivela.

Cargador portátil para teléfonos celulares.

Baterías adicionales.

3. Botiquín y medicamentos

Elementos básicos de primeros auxilios.

Medicamentos de uso habitual.

Artículos de higiene personal.

Alcohol en gel, mascarillas y otros productos necesarios según las condiciones familiares.

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4. Documentos importantes

Fotocopias de documentos de identidad.

Información médica y contactos de emergencia.

Copias digitales protegidas de documentos importantes.

Bolsas impermeables para evitar daños por agua.

5. Dinero y artículos adicionales

Dinero en efectivo de diferentes denominaciones.

Mantas ligeras y ropa de abrigo.

Silbato para pedir ayuda.

Artículos para bebés, adultos mayores o personas con discapacidad.

Alimento y elementos necesarios para las mascotas.

La preparación para emergencias no debe confundirse con el miedo. Tener una mochila lista no significa que vaya a ocurrir una catástrofe, sino que permite actuar con mayor seguridad si aparece una situación inesperada.