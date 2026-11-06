Un hombre protagonizó un emotivo momento al arriesgarse para rescatar a un perrito que era arrastrado por la fuerte corriente de agua en una calle de Ciudad Juárez, México.

El hecho quedó registrado en video. En las imágenes se observa a una pareja caminando por la vereda, mientras el agua corría con fuerza por una de las calles debido a las constantes lluvias.

De pronto, el hombre se percató de que un pequeño perro era arrastrado por la corriente. Sin dudarlo, ingresó al agua y logró acercarse al animal para sujetarlo y ponerlo a salvo.

La escena conmovió a los usuarios de las redes sociales, donde el video comenzó a circular y rápidamente se volvió viral.

El gesto del hombre fue celebrado por internautas, quienes destacaron su valentía y solidaridad al intervenir para salvar la vida del pequeño animal.