Asamblea Legislativa inicia sesión para clausurar la legislatura 2025-2026 con informes de gestión

La Asamblea Legislativa Plurinacional instaló su vigésima sesión ordinaria, convocada para la clausura de la Legislatura 2025-2026.

Como parte del orden del día, los presidentes de las cámaras de Diputados, Roberto Castro Salazar, y de Senadores, Diego Ávila Navajas, presentarán sus respectivos informes sobre el trabajo desarrollado durante el periodo legislativo.

Castro fue reelegido para presidir la Cámara Baja durante la Legislatura 2026-2027. Su continuidad quedó establecida en la Resolución Camaral N.º 001/2026-2027, cuya lectura se realizó el 5 de noviembre.

La sesión marcará el cierre formal de la Legislatura 2025-2026.