Asamblea Legislativa inicia sesión para clausurar la legislatura 2025-2026 con informes de gestión

Antes del cierre del periodo legislativo, los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores presentarán sus respectivos informes de gestión.
06/11/2026 10:39
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La Asamblea Legislativa Plurinacional instaló su vigésima sesión ordinaria, convocada para la clausura de la Legislatura 2025-2026.
Como parte del orden del día, los presidentes de las cámaras de Diputados, Roberto Castro Salazar, y de Senadores, Diego Ávila Navajas, presentarán sus respectivos informes sobre el trabajo desarrollado durante el periodo legislativo.
Castro fue reelegido para presidir la Cámara Baja durante la Legislatura 2026-2027. Su continuidad quedó establecida en la Resolución Camaral N.º 001/2026-2027, cuya lectura se realizó el 5 de noviembre.
La sesión marcará el cierre formal de la Legislatura 2025-2026.
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