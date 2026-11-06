La Policía Boliviana desplegó este viernes 6 de noviembre un operativo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde se ejecutan 13 allanamientos en domicilios particulares y oficinas, en el marco de las investigaciones relacionadas con el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, y el exfiscal general del Estado, Roger Mariaca.

Los procedimientos están a cargo de efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), en coordinación con una comisión de fiscales del Ministerio Público, que realizan intervenciones en diferentes inmuebles de la capital cruceña como parte de las investigaciones.

Los operativos se desarrollan tanto en viviendas como en oficinas. Hasta el momento, no se conocen detalles oficiales sobre los resultados de estas intervenciones, los elementos que buscan los investigadores ni si existen personas aprehendidas.

La presencia policial en distintos puntos de Santa Cruz ha generado expectativa sobre el alcance de las investigaciones y las posibles acciones que puedan derivarse de los allanamientos.

Se espera que en las próximas horas las autoridades correspondientes brinden un informe oficial.