Edmand Lara suspende sesión de clausura de la Asamblea Legislativa por falta de quórum

El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, suspendió la vigésima sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), convocada para clausurar la Legislatura 2025-2026, debido a la falta de quórum en la directiva y en el pleno.

La sesión debía comenzar a las 10:00 de este viernes, pero cuando Lara ingresó al hemiciclo, aproximadamente ocho minutos después, encontró varios curules vacíos y anunció que la reunión sería reprogramada para el sábado a la misma hora.

“Como verán, ustedes pueden enfocar, no existe quórum en directiva; tampoco hay presencia de los legisladores, unos cuantos, agradecer a los que han venido. Por lo tanto, es imposible instalar esta sesión”, manifestó.

La autoridad también instruyó al equipo técnico a registrar la asistencia de los parlamentarios y aplicar los descuentos correspondientes a quienes no acudieron, conforme al reglamento.

Ávila y Castro piden que Lara retorne al hemiciclo

Minutos después de la suspensión, los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, Diego Ávila y Roberto Castro, respectivamente, llegaron al hemiciclo y solicitaron el retorno del vicepresidente para continuar con el procedimiento de instalación de la sesión.

Ávila pidió a los legisladores ocupar sus curules y anunció que se otorgaría un plazo de cinco minutos para que Lara regresara al hemiciclo.

Informes de gestión quedaron pendientes

La sesión de clausura contemplaba la presentación de los informes de gestión de los presidentes de ambas cámaras, como parte del cierre de la Legislatura 2025-2026.

La suspensión impidió avanzar con ese punto del orden del día, por lo que los informes quedaron pendientes hasta la próxima convocatoria.