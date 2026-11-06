¿Subió o bajó el dólar paralelo? Revisa las cotizaciones de los últimos cinco días

El precio del dólar en el mercado paralelo registró variaciones durante los primeros cinco días de noviembre. Entre el lunes 2 y el viernes 6, las cotizaciones de compra y venta experimentaron subidas y retrocesos, mostrando un comportamiento sin una tendencia constante.

Para quienes tienen previsto comprar o vender dólares, conocer cómo cambiaron los precios durante cada jornada permite tener una referencia de los movimientos registrados en este mercado.

Así se cotizó el dólar paralelo durante la semana

De acuerdo con los datos proporcionados, estos fueron los precios registrados entre el lunes 2 y el viernes 6 de noviembre:

Lunes 2 de noviembre: Bs 11,93 para la compra y Bs 11,97 para la venta.

Martes 3 de noviembre: Bs 11,99 para la compra y Bs 12,08 para la venta.

Miércoles 4 de noviembre: Bs 11,77 para la compra y Bs 12,00 para la venta.

Jueves 5 de noviembre: Bs 11,95 para la compra y Bs 12,00 para la venta.

Viernes 6 de noviembre: Bs 11,95 para la compra y Bs 11,99 para la venta.

El dólar paralelo se cotizó a Bs 11,95 para la compra y Bs 11,99 para la venta al mediodía del viernes 6 de noviembre.

Uno de los movimientos más notorios ocurrió entre el martes y el miércoles. En ese periodo, el precio de compra bajó de Bs 11,99 a Bs 11,77, lo que representó una caída de Bs 0,22 por dólar. En cambio, la cotización de venta pasó de Bs 12,08 a Bs 12,00, con una disminución de Bs 0,08.

El jueves, el mercado mostró una recuperación en el precio de compra, que subió hasta Bs 11,95, mientras que la venta se mantuvo en Bs 12,00. Para el viernes, la compra conservó su cotización, pero la venta descendió ligeramente hasta Bs 11,99.

¿Cómo cerró la semana?

Al comparar los precios del lunes con los del viernes, la cotización de compra pasó de Bs 11,93 a Bs 11,95, con un incremento de Bs 0,02. Por su parte, el precio de venta también registró una diferencia de Bs 0,02, al pasar de Bs 11,97 a Bs 11,99.

De esta manera, el dólar paralelo terminó la semana con cotizaciones ligeramente superiores a las del lunes, aunque durante las cinco jornadas se registraron movimientos tanto al alza como a la baja.