Secuestran a un adolescente tras sacarlo de su colegio en el Trópico de Cochabamba

La Policía en coordinación con el Ministerio Público investiga el secuestro de un adolescente de 16 años en el trópico de Cochabamba, quien habría sido sacado de su unidad educativa por cinco personas presuntamente armadas.

El comandante departamental de la Policía, Henry Ontiveros, confirmó que se activaron operativos para dar con los responsables y recuperar a la víctima.

“Estamos alertados por la ola de secuestros que se está suscitando en el trópico de Cochabamba. Este caso específico se refiere al secuestro de un menor de edad, el cual hubiese sido sustraído de su colegio. Para ello, se ha desplazado a todos los organismos de investigación, así mismo los de inteligencia, para dar con los secuestradores y recuperar a la víctima”, informó.

Respecto a las características de los presuntos secuestradores, Ontiveros señaló que, de acuerdo con la denuncia, los involucrados portaban armas y vestían algún tipo de uniforme.

“Según la denuncia, refieren que portaban armas y estuviesen con algún tipo de uniforme, pero todos estos extremos están siendo investigados”, precisó.

El caso permanece en investigación y la Policía continúa con las labores para localizar al adolescente e identificar a los responsables.