Bolivia busca fortalecer sus lazos con España: Rodrigo Paz se reunió con el rey Felipe VI

El presidente Rodrigo Paz informó sobre su encuentro con el rey Felipe VI de España, durante su visita oficial a Madrid, donde desarrolla una agenda de reuniones diplomáticas y económicas.

A través de sus redes sociales, el mandatario destacó la importancia de los vínculos históricos entre ambos países y agradeció la cercanía del monarca español con Bolivia.

«Bolivia y España, una historia que sigue construyéndose», expresó Paz al compartir detalles de la reunión de trabajo realizada en el Palacio de la Zarzuela.

El encuentro se produjo después de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, desarrollada los días 4 y 5 de noviembre en Madrid, donde Bolivia participó con una delegación encabezada por el jefe de Estado.

Durante su intervención en la cumbre, Paz también planteó la creación de un Centro Iberoamericano de Pensamiento Estratégico y de Seguridad, con sede propuesta en Cochabamba, como una iniciativa de cooperación regional en materia de seguridad, tecnología y desarrollo.

La agenda presidencial incluyó además acercamientos con representantes empresariales y organismos internacionales, con el propósito de promover oportunidades de inversión, financiamiento y cooperación para el país.

Con estos encuentros, el Gobierno busca fortalecer la presencia internacional de Bolivia y generar nuevas oportunidades de relacionamiento económico y diplomático.