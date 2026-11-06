Allanan propiedad vinculada al exfiscal Julio César Porras en Santa Cruz

Un operativo conjunto de la Policía y el Ministerio Público puso este viernes bajo intervención una propiedad que sería del exfiscal de Sustancias Controladas, Julio César Porras, en Santa Cruz de la Sierra. La actuación forma parte de una investigación por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas.

La diligencia se concentró en un inmueble situado en la calle Teniente Roca Peirano, cerca del primer anillo de la capital cruceña. Hasta ese lugar llegaron efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y representantes de la Fiscalía, quienes realizaron el ingreso para buscar elementos que permitan avanzar en las pesquisas.

El procedimiento busca establecer si existe documentación u otros indicios que puedan aportar información sobre el origen y movimiento de posibles recursos económicos bajo investigación. Sin embargo, hasta ahora no se conocen los resultados de la intervención ni se ha informado qué materiales fueron encontrados o recolectados.

También permanece sin confirmación si Julio César Porras estaba dentro de la vivienda cuando se desarrolló el operativo.

La intervención ocurre en un momento particular para el exfiscal. Su nombre apareció recientemente en una lista de 16 ciudadanos bolivianos, incluido él, que enfrentan restricciones de visa para ingresar a Estados Unidos.

Se espera que las autoridades correspondientes brinden un informe oficial en las próximas horas.