La Fiscalía investiga si Romer Saucedo se encuentra en Brasil y activa alertas migratorias

La Fiscalía investiga el posible paradero del expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, luego de que abandonara Bolivia y se declarara en el exilio. El fiscal general interino del Estado, José Armando Urioste, informó que existen datos preliminares que apuntan a que podría encontrarse en alguna ciudad de Brasil.

“Tenemos información de que estaría en alguna ciudad del Brasil y eso se está investigando”, afirmó Urioste, quien también confirmó que se habilitaron alertas migratorias para establecer su ubicación.

El fiscal explicó que, una vez iniciada la declaratoria de rebeldía, se evaluarán los procedimientos correspondientes para una eventual extradición de Saucedo.

La orden de aprehensión y el proceso por narcotráfico

Saucedo salió de Bolivia el 4 de noviembre de 2026 y se declaró en el exilio. Un día antes, la Fiscalía Departamental de La Paz había emitido una orden de aprehensión en su contra por presunto tráfico de sustancias controladas y organización criminal.

Al respecto, Urioste sostuvo que estos delitos deberán ser procesados en la justicia ordinaria porque no están relacionados con las funciones que Saucedo ejerció como presidente del TSJ.

“Es un delito común que no lo ha hecho en el ejercicio de su función como presidente. Entonces, el narcotráfico, la configuración de que se trata de un crimen organizado, todo aquello implica la comisión de un delito ordinario”, explicó.

El fiscal agregó que otros posibles delitos vinculados al ejercicio de sus funciones, como cohecho activo, cohecho pasivo o abandono del cargo, deberán ser evaluados por el Tribunal Supremo.