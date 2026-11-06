San Juan vs. Virginia por un boleto a la final de la Simón Bolívar: día, hora y dónde verlo

La Copa Simón Bolívar 2026 entra en su etapa decisiva y Santa Cruz será protagonista de una de las semifinales. IN San Juan FC y Virginia USC se enfrentarán este domingo 8 de noviembre, desde las 15:00, en el estadio Samuel Vaca Jiménez de Warnes, por el partido de ida de la serie que definirá a uno de los finalistas del torneo.

El cruce tiene un atractivo especial: ambos equipos representan al departamento cruceño y uno de ellos estará en la definición por el ascenso a la División Profesional.

La Dirección de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) estableció que los dos encuentros de ida de las semifinales se disputen en horario unificado, a partir de las 15:00.

San Juan busca repetir su camino hacia la final

El representante del norte cruceño, actual subcampeón del certamen, llega a esta instancia después de superar con autoridad a EM Huanuni de Oruro. En el encuentro de ida, disputado en Warnes, consiguió una contundente victoria por 6-0, mientras que en la revancha igualó 2-2.

Virginia quiere seguir haciendo historia

Por su parte, Virginia USC, representante del Distrito 5 de Santa Cruz de la Sierra y debutante en la competición, consiguió su clasificación tras una serie exigente frente a Tigres de Cochabamba.

El equipo cruceño perdió 2-0 en el primer partido, pero logró igualar la serie con una victoria por el mismo marcador en Santa Cruz. La clasificación se definió desde el punto penal, donde se impuso por 5-4.

La otra semifinal también se juega a las 15:00

La segunda llave tendrá como protagonistas a San Martín y CD Mineros. Ambos equipos se enfrentarán este domingo en el estadio Federico Ibarra de Yacuiba, también desde las 15:00.

El objetivo de los cuatro semifinalistas es alcanzar el ascenso. El campeón de la Copa Simón Bolívar subirá directamente a la División Profesional, mientras que el subcampeón disputará el ascenso indirecto frente al penúltimo equipo del torneo todos contra todos de la máxima categoría, puesto que actualmente ocupa Real Tomayapo.

Se conoce que la página de la Federación Boliviana de Fútbol en YouTube transmitirá el apasionante duelo entre cruceños este domingo.

Así, el fútbol cruceño tendrá una oportunidad asegurada de celebrar a uno de sus representantes en la gran final del principal torneo de ascenso del país.