El impacto de la tragedia que terminó con la vida de Jesús De Miguel sigue golpeando a Jesús Owono. A tres días del episodio ocurrido durante un partido de la Segunda División de España, el arquero del FC Andorra atraviesa un momento extremadamente difícil y permanece alejado de todo contacto con el exterior.

El guardameta, de 25 años, se encuentra en su domicilio, sin utilizar su teléfono celular y prácticamente desconectado del mundo, según informó The Athletic, que recogió testimonios de personas cercanas a su entorno.

Una de las fuentes consultadas describió la situación con una frase que refleja la dimensión del impacto emocional que atraviesa el futbolista: “Ahora mismo, ni siquiera sabe quién es”.

Otra persona cercana al entorno del arquero también relató el estado en el que se encuentra: “Owono está destrozado, encerrado en su casa y desconectado del mundo”.

La situación se ha vuelto todavía más delicada debido a las amenazas y los ataques dirigidos contra el guardameta y las personas cercanas a él. Incluso, una de las fuentes pidió mantener su identidad en reserva por temor a las represalias.

El episodio también volvió a poner sobre la mesa el problema del racismo en el fútbol español. En junio de 2024, Owono había participado en un documental de LaLiga en el que recordó los insultos que recibió durante su infancia por su origen y color de piel.

“Mono”, “Vuelve a tu país” y “No te queremos aquí” fueron algunas de las expresiones que, según contó entonces, tuvo que soportar.

Ahora, tras la muerte de De Miguel, el arquero vuelve a estar en el centro de una situación marcada por los ataques y el rechazo en redes sociales, mientras intenta afrontar las consecuencias de una tragedia que cambió su vida.