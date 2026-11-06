Bolívar ya tiene asegurado su lugar en el máximo torneo de clubes de Sudamérica. La Academia se convirtió en el primer representante boliviano clasificado a la Copa Libertadores 2027, luego de alcanzar los 57 puntos en el campeonato todos contra todos, tras su victoria por 1-2 frente a Guabirá en Montero.

El triunfo le permitió al conjunto celeste asegurar matemáticamente uno de los cuatro cupos que Bolivia tiene disponibles para la próxima edición del certamen continental. De esta manera, incluso si pierde los seis encuentros que le restan, ya no podrá salir de los puestos de clasificación.

Sin embargo, todavía queda una tarea pendiente: definir desde qué instancia comenzará su participación. Si termina en el primer o segundo lugar, accederá directamente a la fase de grupos como Bolivia 1 o Bolivia 2. En cambio, si finaliza cuarto, deberá disputar las fases preliminares.

Un Bolívar que domina el campeonato

El equipo dirigido por el colombiano Alejandro Restrepo atraviesa una campaña destacada. Con 24 partidos disputados, suma 57 unidades, producto de 18 victorias, tres empates y tres derrotas. Además, registra 60 goles a favor y 24 en contra.

En la clasificación, Always Ready aparece como su principal perseguidor con 54 puntos, mientras que The Strongest ocupa el tercer lugar con 48 unidades.

Otro dato que refleja el buen momento de la Academia es su racha de 17 partidos consecutivos sin conocer la derrota durante esta temporada. El equipo celeste se acerca así a una marca histórica de la institución: los 21 encuentros invictos registrados en 1992.

Restrepo y un equipo que encontró regularidad

Alejandro Restrepo asumió la dirección técnica el 21 de mayo de 2026, después de la salida del argentino Flavio Robatto. Desde entonces, el entrenador colombiano acumula 29 partidos al frente del plantel, con un balance de 20 triunfos, cinco empates y cuatro derrotas.

En el campo de juego, Carlos Lampe aporta experiencia desde el arco y Martín Cauteruccio se mantiene como una de las principales referencias ofensivas del conjunto académico.

Una historia que sigue creciendo en la Libertadores

Con el boleto para 2027, Bolívar ampliará su trayectoria como el club boliviano con mayor presencia en la Copa Libertadores. La Academia alcanzará su participación número 41 en el certamen continental.

Sus mejores actuaciones se produjeron en 1986 y 2014, temporadas en las que llegó hasta las semifinales, convirtiéndose en uno de los representantes nacionales que más lejos ha llegado en la competición.

En la edición 2026, el conjunto paceño terminó tercero en su grupo de Libertadores y continuó su recorrido internacional en la Copa Sudamericana, donde eliminó a Grêmio antes de despedirse en los octavos de final frente a São Paulo.

Ahora, con su presencia en la Libertadores 2027 garantizada, Bolívar tiene un nuevo objetivo: terminar entre los dos primeros del campeonato para conseguir un boleto directo a la fase de grupos.