La muerte de Jesús De Miguel, delantero del CD Tenerife, comienza a esclarecerse. El informe preliminar de la autopsia estableció que el futbolista, de 30 años, falleció a causa de un “traumatismo torácico de carácter accidental”, según los resultados del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife.

El documento fue entregado a la jueza Eva Esther Juárez Fernández, encargada de la investigación judicial, y sus resultados fueron publicados por el diario local El Día de Tenerife. Sin embargo, los especialistas aclararon que todavía no se trata de un dictamen definitivo, debido a que faltan los análisis toxicológicos y otros estudios médicos, entre ellos la tomografía computarizada (TAC) que se le practicó durante su internación.

El choque que terminó en tragedia

El episodio ocurrió durante los minutos finales del encuentro entre Tenerife y FC Andorra, correspondiente a la Segunda División española, disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

De Miguel intentó disputar un balón en la mitad del campo, pero no advirtió la llegada del arquero Jesús Owono, quien saltó e impactó con su rodilla en el pecho del delantero.

El árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández consideró que la acción se produjo con “fuerza excesiva mientras el balón estaba en disputa”, por lo que expulsó al guardameta con tarjeta roja directa.

Tras el impacto, el futbolista manifestó fuertes molestias y segundos después se desplomó sobre el terreno de juego. Los servicios médicos lo asistieron de inmediato, pero sufrió un paro cardiorrespiratorio y fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde falleció posteriormente.

La investigación continúa

El caso permanece bajo investigación del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional. Las pesquisas no se limitan únicamente al choque entre ambos futbolistas, sino que también buscan esclarecer cómo fue la atención médica que recibió De Miguel sobre el césped y las condiciones en las que se realizó su traslado al centro hospitalario.

Por su parte, la familia del delantero se pronunció mediante un comunicado difundido por su representante, Manuel Hernández, en el que expresó el dolor por la pérdida y agradeció las muestras de apoyo recibidas.

“Jesús deja un vacío imposible de llenar, pero también un recuerdo inmenso en todos los que hemos tenido la suerte de compartir nuestra vida con él”, señala el mensaje, que también solicita respeto a la intimidad de sus allegados durante este momento de duelo.

El funeral se realizó el jueves en Navahermosa, Toledo, localidad donde nació el futbolista. La ceremonia contó con la presencia de familiares, compañeros y distintas figuras del fútbol español, entre ellas el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y el seleccionador nacional, Luis de la Fuente.

Mientras se esperan los resultados médicos pendientes, la investigación judicial continúa para esclarecer todos los detalles de una tragedia que conmocionó al fútbol español.