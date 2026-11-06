¿Pensando ir al clásico cruceño? Estos son los precios de las entradas

La cuenta regresiva para el clásico cruceño ya comenzó y los hinchas conocen cuánto deberán pagar para alentar a sus equipos. Blooming oficializó los precios de las entradas para el duelo frente a Oriente Petrolero, que se disputará este domingo 8 de noviembre, desde las 19:30, en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

La Academia será local por efectos de recaudación en este encuentro correspondiente a la fecha 25 del torneo todos contra todos. La escala de precios fue establecida de la siguiente manera:

Butaca: Bs 250

Platea mayor: Bs 160

Platea menor: Bs 80

Curva mayor: Bs 70

Curva menor: Bs 30

¿Dónde comprar las entradas?

Los boletos se pueden adquirir por internet a través de Ticketeg.com, mediante el enlace habilitado por el club. También se habilitaron tres puntos de venta físicos para quienes prefieran comprar sus entradas de manera presencial:

Sede del club Blooming: octavo anillo, avenida Alemana. Atención de 9:00 a 16:00.

Secretaría del club Blooming: calle Puerto Rico N.º 74, avenida Busch, entre el primer y segundo anillo. Atención de 9:00 a 18:00.

Sede San Antonio: atención de 9:00 a 17:00.

Blooming llega con el ánimo renovado

El equipo celeste llega al clásico después de cortar una racha de 51 días y nueve partidos sin conocer la victoria. El lunes pasado derrotó por 2-1 a Real Tomayapo en Tarija, resultado que significó el primer triunfo de Cristian Paulucci desde su llegada al banquillo.

Con ese resultado, Blooming escaló al octavo puesto con 31 puntos y se mantiene en la pelea por alcanzar un cupo a un torneo internacional. Sin embargo, tendrá una ausencia confirmada: Marc Enoumba quedó fuera por acumulación de cinco tarjetas amarillas.

En contrapartida, Julio Vila estará nuevamente a disposición del entrenador tras cumplir su suspensión. Por ahora, el club no confirmó la formación titular para enfrentar a su tradicional rival.

Oriente busca levantarse tras la goleada

Del otro lado, Oriente Petrolero afrontará el clásico ubicado en el quinto lugar, con 38 puntos. El equipo dirigido por Gustavo Florentín empató 1-1 ante Aurora en la fecha anterior, pero llega golpeado por la eliminación de la Copa Bolivia, luego de perder 5-1 frente a Nacional Potosí en la Villa Imperial.

Para este compromiso, el entrenador recuperó a varios jugadores. Las bajas confirmadas son Franz González y Máximo Mamani, ambos por rotura de ligamentos. Adrián Peña, Matías Roskopf y Jamir Berdecio también volvieron a estar disponibles después de sumar minutos en un amistoso con la reserva.

Además, el plantel salió a desmentir versiones sobre un supuesto paro por salarios adeudados y aseguró que los entrenamientos se desarrollan con normalidad, con la mirada puesta en el clásico.

Un duelo con mucho en juego

El encuentro será dirigido por el árbitro orureño Javier Revollo, mientras que Gaad Flores estará a cargo del VAR.

Con seis jornadas por disputarse, los dos equipos tienen objetivos importantes. Blooming necesita sumar para acercarse a los puestos de clasificación internacional, mientras que Oriente buscará defender su ubicación en la tabla y dejar atrás el duro golpe sufrido en Potosí.

La rivalidad cruceña tendrá un nuevo capítulo este domingo y la expectativa también se traslada a las tribunas del Tahuichi.