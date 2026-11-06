¿Cuánto bajó el dólar en Bolivia en cinco días? Así se movió entre el 2 y el 6 de noviembre

La cotización oficial del dólar en Bolivia registró una caída de 20 centavos de boliviano entre el lunes 2 y el viernes 6 de noviembre. Durante ese periodo, la divisa pasó de Bs 12,09 a Bs 11,89 por unidad, lo que representa una disminución aproximada del 1,65%, según los registros del Banco Central de Bolivia (BCB).

El comportamiento de la moneda estadounidense mostró una tendencia descendente durante las cinco jornadas analizadas. Aunque el precio se mantuvo sin cambios al inicio de la semana, posteriormente registró tres reducciones consecutivas.

El lunes 2 y el martes 3 de noviembre, el dólar se cotizó en Bs 12,09. Sin embargo, el miércoles 4 comenzó a bajar y alcanzó los Bs 12,06, con una reducción de tres centavos respecto a las dos jornadas anteriores.

La caída continuó el jueves 5, cuando la cotización llegó a Bs 12,00, es decir, seis centavos menos que el miércoles. Para el viernes 6, el precio volvió a retroceder y se ubicó en Bs 11,89, con una disminución adicional de 11 centavos en una sola jornada.

De esta manera, el mayor descenso diario se produjo el viernes, mientras que el valor más alto del periodo fue de Bs 12,09, registrado al inicio de la semana.

Así se cotizó el dólar del 2 al 6 de noviembre

Lunes 2: Bs 12,09.

El dólar se cotizó a Bs 12,09 en Bolivia el lunes 2 de noviembre de 2026.

Martes 3: Bs 12,09.

La cotización oficial del dólar se mantuvo en Bs 12,09 el martes 3 de noviembre de 2026.

Miércoles 4: Bs 12,06.

El tipo de cambio oficial del dólar bajó a Bs 12,06 el miércoles 4 de noviembre de 2026.

Jueves 5: Bs 12,00.

El dólar se cotizó a Bs 12,00 en Bolivia el jueves 5 de noviembre de 2026.

Viernes 6: Bs 11,89.

La cotización oficial del dólar cerró en Bs 11,89 el viernes 6 de noviembre de 2026.

Los datos corresponden al Tipo de Cambio Oficial publicado por el Banco Central de Bolivia. Al cierre del viernes 6 de noviembre, el dólar terminó en Bs 11,89, después de comenzar la semana en Bs 12,09, lo que confirma una reducción acumulada de 20 centavos de boliviano en cinco jornadas.