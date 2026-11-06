¿Título universitario en dos años? La UMSS tiene opciones de formación y titulación

La Universidad Mayor de San Simón (UMSS) cuenta con diferentes alternativas académicas para quienes buscan formarse profesionalmente y acceder a una titulación.

Entre las opciones se encuentra el nivel de Técnico Medio Universitario, cuya formación puede completarse en aproximadamente dos años, dependiendo del programa y su carga horaria.

Pero eso no es todo. La UMSS también ofrece distintas modalidades de graduación que permiten a los estudiantes que ya concluyeron su plan de estudios avanzar hacia la obtención de su título profesional sin necesariamente realizar una tesis tradicional.

TÉCNICO MEDIO: Tiene una duración aproximada de dos años, con una carga académica de entre 1.200 y 2.000 horas, según el programa.

TÉCNICO SUPERIOR: Generalmente requiere tres años de formación, distribuidos en cinco o seis semestres.

LICENCIATURA: Tiene una duración regular de cinco años. No es posible asumir que una carrera completa de licenciatura pueda concluirse en dos años.

La UMSS contempla diferentes alternativas para facilitar la graduación de sus estudiantes:

Trabajo Dirigido Externo: permite desarrollar prácticas y proyectos en instituciones públicas o privadas. Su duración límite es de un semestre.

Trabajo por Adscripción: consiste en realizar actividades académicas, de investigación o gestión dentro de la universidad, también con un límite de un semestre.

Graduación por Diplomado: permite obtener la licenciatura y una formación de posgrado mediante un programa de doble titulación, cumpliendo los requisitos establecidos.

Examen de Grado: evalúa los conocimientos teóricos y prácticos del estudiante.

Excelencia Académica: reconoce el rendimiento sobresaliente durante la carrera.

Además, existe el Programa de Titulación Alternativa y Graduación (PTAG), dirigido a estudiantes antiguos que concluyeron su plan de estudios y todavía no obtuvieron su título.

Así que, antes de elegir una carrera o modalidad, es importante consultar los requisitos, la duración y las convocatorias vigentes de cada facultad.