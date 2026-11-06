¿Buscas trabajo? El INE abre nuevas vacantes en seis municipios de Cochabamba

El Instituto Nacional de Estadística (INE) lanzó una segunda convocatoria para contratar jefes de brigada y empadronadores que participarán en el Censo Agropecuario 2026 en seis municipios de Cochabamba.

La búsqueda de personal está dirigida a personas interesadas en trabajar en Villa Tunari, Cocapata, Mizque, Tapacarí, Totora y Shinahota.

De acuerdo con la convocatoria, las postulaciones estarán habilitadas desde este viernes 6 hasta el lunes 9 de noviembre de 2026, a las 23:59.

¿Dónde postular?

Los interesados pueden ingresar al sitio web censoagro.ine.gob.bo, donde encontrarán información sobre los requisitos y el proceso de postulación.

Asimismo, el INE habilitó el número de WhatsApp 64280025 para consultas.

La convocatoria forma parte de las actividades de preparación del Censo Agropecuario 2026, impulsado por el Instituto Nacional de Estadística junto con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.